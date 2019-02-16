Adıyaman'da 10 FETÖ şüphelisi için yeni gelişme
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 76 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, Adıyaman'da 14'ü meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı, 16 kişi gözaltına alındı. 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda sorulara önceden ulaştığı iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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