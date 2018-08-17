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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADIYAMAN (İHA)
17.08.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Adıyaman şehitlerini uğurladı

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Adıyaman şehitlerini uğurladı

Adıyaman’da yürütülen terör operasyonunda şehit düşen 4 asker düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Önceki gün mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe veren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonları sürdüren güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Kaçan PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) zırhlı Kobra tipi aracın Dağ Kuyucak-Derinsu arasındaki yoldan geçişi sırasında patlatıldı. Patlamanın etkisiyle araçta bulunan Jandarma Özel Harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Zırhlı araçta bulunan ve ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek ise olay yerinde bulunan Jandarma İstihbarat Şubesine ait sivil araç ile hastaneye sevk edilmek üzere Kuyucak köyü istikametine doğru yola çıktı. Operasyonda tıkama görevi yapan güvenlik korucuları sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, sivil araca ateş açması sonucu ‘dost ateşiyle’ kazaen Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek şehit düştü. EYP’nin patlatılması ve ‘dost ateşi’ ile toplam 6 asker ise yaralandı. Yaralıların Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından bölgede operasyonlar sürerken, şehitler için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da katıldı. Süleyman Soylu, şehit yakınlarına sarılarak onların üzüntülerine ortak oldu. Şehit yakınları İçişleri Bakanı Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy törende yaptığı konuşmada, şehitlerin kanın yerde kalmayacağını belirtti.

SLOGANLAR ATILDI VE TEKBİRLER GETİRİLDİ

Törene katılan vatandaşlar terör örgütü aleyhine sloganlar atarak, tekbir getirdi. Binlerce kişinin katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştı'nın duasının ardından cenazeler tabutlarla memleketlerine gönderildi. İçişleri Bakanı Soylu da tabutu omuzladı.

Düzenlenen törenin ardından Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer Gaziantep’in Nizip ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek Osmaniye, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz Diyarbakır Ergani’ye, Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan’ın cenazesi de Ağrı’ya gönderildi.

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