Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Adıyaman merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyon, Gaziantep ve Kırıkkale'de 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında "büyük bölge talebe mesulleri", "öğrenci mesulleri", esnaftan oluşan "mütevelliler" ve ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 27 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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