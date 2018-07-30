Adisyonda ‘müzik bedeli’ tartışması
İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme’nin Alaçatı mahallesinde, bazı eğlence mekânları, iddiaya göre adisyonlara ‘müzik bedeli’ olarak kişi başı 50 lira yansıttı. Eğlence mekânlarının bu uygulaması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Müzik Meslek Birlikleri Yasası çıktı. Bu yasada, telif hakları ödeme konusunda bir düzenleme yapıldı. Telif hakkı çıkınca ciddi bedeller ödenmeye başlandı. Eğlence mekânlarının müşterilerinden bu şekilde ücret alamayacaklarına dair açık ve net bir yönetmelik veya mevzuat yok" dedi.
İşletmede dinletilen müziklerden dolayı mekân sahiplerinin telif ödediğini anımsatan İşler, şunları söyledi: "Asıl geliri müzikten olanlar ve olmayanlar var. Ancak gece kulüplerine gidenler içki ya da yemek için değil, müzik için gidiyor. Bunu satın alıyorlar. Böyle olunca işletmeler de 'Ben bu müziği satarım' demeye başladı. Çünkü maliyetleri yükseldi. Giderleştirdiği bir şeyi gelir haline çevirme hakkı var. Fırsatçı işletmeciler diyor ki 'Ben 2.5 ayda ne yapabilirsem yaparım. Gerekirse mekânımdaki havaya sıktığım kokunun bile parasını alırım. Ama gidip satın alan bir kesim de var. Buna karşı çıkmayan ve hizmeti satın alan kesim olunca biz de karşı çıkamıyoruz."
Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise kendilerine bu yönde bir şikâyet gelmediğini belirtti. Dalgıç, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Olayı araştırıyorum. Elinde bir tane adisyon olan varsa bize başvursun, biz o işletmeler için gereğini yaparız. Ama böyle bir duruma rastlamadık. İlgili idare bununla ilgili bir işlem yapmıyorsa o zaman bu tür konulara girilir. Gerekli denetimler de yapılıyor” dedi.
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