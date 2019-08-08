Adım Amerika ile birlikte atılıyor

KIRIM İLHAKINI TANIMIYORUZ

“Görüşmelerimizde Zelenskiy’e Ukrayna’nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik. Türkiye, Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Kırım Tatarı kardeşlerim, Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsurudur. Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım’daki varlıklarının devamı kimliklerinin ve kültürlerinin korunması temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Donbas’taki çatışmaların da en kısa sürede sona ermesi temennimizdir. Bu sorunun uluslararası hukuk ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Minsk sürecini destekliyoruz. Ayrıca başkanlığı Türk büyükelçilerce yürütülen AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna da desteğimiz tamdır. Maalesef Donbas’ta ateşkesin ihlal edildiğini, açılan ateş sonucu dört Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Ben bir kez daha buradan devlet başkanının şahsında dost Ukrayna halkına taziyelerimizi ifade ediyorum.

2018 ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. Kendimize yeni bir hedef belirledik 10 milyar dolar. Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığı güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ ile mücadele olmuştur. Bu kapsamda Ukrayna makamlarının bugüne kadar aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Özellikle Maarif Vakfımızın, Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı ile müşterek atabileceği çok önemli adımların olduğuna inanıyoruz. Mevcut işbirliğimizi ilerletme hususunda mevkidaşımla tam bir fikir birliği içindeyiz.

BİLEKLİĞİ TAKACAK YER BULAMAYIZ

(Zelenskiy’nin Rusya’da gözaltındaki vatandaşları için taktığı bileklik hakkında) Eğer böyle her gelene bileklik takarsak sonra bilekliği takacak yer de bulamayacağız. Çünkü bileklikleri takmayı gerektirecek çok hadiseler yaşıyoruz. Kerç Boğazı’ndan tut Filistin’de, Myanmar’da dünyanın dört bir köşesinde bu çileleri görüyoruz. Bütün mesele biz siyasetçiler işte buna son vermenin gayreti içinde olmalıyız. Şu anda özellikle bizim Kırım Tatarları meselesinde yıllar yılı bu işin karşısında olduğumuzu söylememize rağmen herhangi bir netice ne yazık ki burada alamadık. Mücadelemize yine devam edeceğiz. Temenni ederim ki bir gün bunu başaracağız. Ben inanıyorum ki Zelenskiy de bu konuda ümitsiz değil.

HAREKÂT MERKEZİ KARARI VERİLDİ

(ABD ile Fırat’ın doğusu mutabakatı) Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılarla birlikte bir harekât merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekât merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat’ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor.”-Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA

TÜRKİYE İYİ KOMŞU, SAMİMİ DOST

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasının başında Donbas’ta ateşkesin ihlaliyle açılan ateş sonucu 4 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini belirterek, askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi. Bunun üzerine saygı duruşu gerçekleştirildi. Konuşmasında Türkiye’nin misafirperverliği için teşekkür eden Zelenskiy, “İyi komşu, samimi dost ve önemli stratejik ortağımız olan Türkiye ile var olan ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda değişmeyen desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum” dedi.

ERDOĞAN’DAN KAZDAĞLARI AÇIKLAMALARI... TAKİPÇİSİ OLUN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ağaç kesimine yönelik tepki eylemleri yapılan Kazdağları ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken, “Bizimle ne ilgisi var, bizden önce başlayan bir süreç” dedi. Kurmaylarına, sürecin takipçisi olmaları talimatını da veren Erdoğan, “Yanlış işler yapılıyorsa da hesabını görün, avukatları değiliz” diye konuştu. Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında, Kazdağları’ndaki gelişmeler özel gündem oluşturdu. Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın sunum yaptığı toplantıda, edinilen bilgiye göre Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

BİZİMLE NE İLGİSİ VAR?

“Bunun bizimle ne ilgisi var? Bizden önceki iktidarlar döneminde başlayan bir süreç bu. Ruhsatları bizden önce verilmiş, CHP’li belediyeler de sonraki işlemleri yapmışlar. Bu iş niye bizim üzerimize kaldı anlamadım. Zaten kazı yapılan yer de Kazdağları değil. Takipçisi olun, eğer yanlış işler yapılıyorsa da hesabını görün, biz o şirketlerin avukatı değiliz. (Eylemler) Bunlar birtakım marjinal grupların kendilerine alan bulma çabası. O eylemlerde zaten yöreden çok az insan var, çoğu dışarıdan gelenler.

KIYILARI TEKRAR GEZECEĞİM

Kıyıları daha önce gezip oralardaki durumu yerinde görmüştüm. Bu gezilerim sırasında bazı talimatlarım da olmuştu. Bunun da çok faydası oldu. Şimdi kıyıları tekrar gezip durumu tekrar göreceğim.” Toplantıda, bayrama rastlayan 14 Ağustos’taki kuruluş yıldönümü etkinliklerinin bir sonraki hafta yapılması da kararlaştırıldı. -Turan YILMAZ/ANKARA