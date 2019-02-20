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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adım adım takip: Kozmik Yasemin yakalandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Adım adım takip: Kozmik Yasemin yakalandı

FETÖ’nün ‘kadın yapılanmasında’ etkin rol oynayan Yasemin Ö.’yü adım adım takip eden polis, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak örgüt üyelerini aradığını saptadı. Takipten kurtulmak için istihbarat birimlerinin yöntemlerini kullanan örgütün kadın üyelerinin, yakalanmamak için de kayıt dışı adreslerde oturdukları öğrenildi.

ANKARA Mali Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin koordineli çalışmasında, FETÖ’nün yeniden aktif çalışma içine girdiği, kadın yapılanmasının toplantılar yaptığı ve ‘himmet’ adı altında paralar topladığı belirledi. Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bünyesinde özel ekip kurularak FETÖ’nün kadın yapılanmasıyla ilgili teknik-fiziki takip başlatıldı ve Yasemin Ö. ve irtibat sağladığı 37 şüpheli belirlendi.

Yasemin Ö.’nün örgütün kadın yapılanmasında etkin rol aldığı belirlendi. Çok sayıda adrese eşzamanlı baskında aralarında Yasemin Ö.’nün de olduğu 32 kişi gözaltına alındı. Yasemin Ö.’nün kaldığı evde yapılan aramada 24 bin Türk Lirası, 52 bin ABD Doları, 300 Euro ve çok sayıda çeyrek, tam altın ele geçirildi. Evlerde yapılan aramalarda ayrıca 13 adet flash bellek, cep telefonları, dijital materyaller, çok sayıda SIM kart da bulundu.

Adım adım takip: Kozmik Yasemin yakalandı

Takip edilen Yasemin Ö.’nün ankesörlü telefonlardan örgüt üyelerini araması ve buluşmaları kare kare fotoğraflandı. Yasemin Ö.’nün takipten kaçmak için sürekli yer değiştirdiği, buluşma yerine gitmeden ilgisiz adreslere uğradığı belirlendi. Yasemin Ö.’nün himmet adı altında toplanan paraları tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine vererek itirafçı olmalarının önüne geçmeye çalıştığı öne sürüldü. FETÖ’nün sadece askeri yapılanmada değil, sivil, kadın, öğrenci yapılanmalarında da ankesörlü telefonlar üzerinde iletişimi tercih ettiği de belirlendi.

İSTİHBARAT GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Yeniden yapılanma içine giren FETÖ üyelerinin polisin takibine takılmamak için istihbarata karşı koyma birimi gibi çalıştıkları bildirildi. Sahte kimlik taşıyan, başkası adına çıkarılan telefon hatları kullanan FETÖ üyelerinin kayıtdışı adreslerde oturdukları da ortaya çıkarıldı. Deşifre edilen FETÖ yöntemlerinden bazıları şöyle:

“Periyodik aralıklarla sahte isimle alınan telefon hatlarını değiştirmek. Büfe, bakkal, marketlerden kontörlü sabit hatlar üzerinden aramak. Kendi adlarına kayıtlı adresler yerine, farklı illerde ve kayıtdışı adreslerde kalmak. ‘Telescep’, ‘turkuaz’ ve ‘kakao’ benzeri programlarla iletişim kurmak. Örgüt üyelerine moral-motivasyon sağlamak için sürekli görüşmeler yapıp, toplantılar düzenlemek. Himmet adı altında para toplamak, tutuklu ve ihraç edilen FETÖ üyelerine finansal destek sağlamak. Belirli aralıklarla bulundukları evleri ve buluştukları mekanları değiştirmek. 3. kişileri takip edilip edilmediklerini kontrol etmek için görevlendirmek.”

Adım adım takip: Kozmik Yasemin yakalandı

İKİ İSİM SERBEST BIRAKILDI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınan ünlü iş kadını Necla Zarakol ve avukat Tolga Danışman savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.02.2019) 2
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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