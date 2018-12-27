Adım adım sandık takibi
AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde sandıklarda yaşanılabilecek sıkıntılara anında müdahale için 2014 yılında kullanılan Sonuç Alım Sistemi’ni (SAS) yeniden yapılandırıyor. Yüzbinlerce sandık görevlisinin arasında iletişimi sağlamak için oluşturulan sistemle seçimler 4 aşamada değerlendirilecek.
ISLAK İMZALI SONUÇLAR
AK Parti, Seçim İşleri Başkanlığı’nda yürütülen çalışmayla, seçim günü sonuçlar elektronik ortamda, akıllı telefonlara yüklenen yazılım ve internet yoluyla genel merkeze bildirilecek. Seçim Koordinasyon Merkezi’nde sonuçlar analiz edilecek ve sandık tutanakları birleştirme tutanakları ile karşılaştırılacak. SAS merkezinde 100 personel ve 30 seçim işleri uzmanı çalışacak. Görevliler daha sonra ıslak imzalı sandık sonucunu alacak. Kendilerindeki sonuçlar ile ıslak imzalı sonuç arasında bir farklılık olup olmadığı; birleştirme tutanaklarında hata yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Hatanın tespiti durumunda hemen itiraz edilecek.
GEÇERSİZ OY ANALİZİ
Seçim koordinasyon merkezlerinden gelen sandık sonuçları da genel merkezde toplanacak. YSK’nın siyasi partilere verdiği uzantı üzerinden Seçim Sistemi’nde (SEÇSİS) sonuçlar teyit edilecek. Arada farklılıklar bulunması durumunda anında itiraz edilecek. Bu sayede sandık sandık, hangi partiye, kaç oy çıktığı takip edilmiş olacak. Sandık sonuçları bina bazında ve geçmiş seçimlere göre de değerlendirilecek. Bina ortalamasında geçersiz oy oranı yüzde 2 iken bir sandıkta geçersiz oy oranı yüzde 10 olursa bunun nedeni araştırılacak. Burada bir hata yapılmışsa gerekli itirazlar yapılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle