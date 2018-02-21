Adım adım E Devlet soyağacı sorgulama | Soyağacı sorgulama ekranı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bir hizmeti olan ve E Devlette kullanıma açılan 'soyağacı sorgulama' uygulaması yoğun şekilde rağbet görmeye devam ediyor. Soyağacını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette, E Devlet'e girerek soyağacına nasıl bakacağını araştırıyor. Peki E Devlet soyağacı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, adım adım soyağacı sorgulama işlemi…

E DEVLET ALT-ÜST SOY SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1800'lü yıllara kadar giden soyağacınızı öğrenmek için yapmanız gereken birkaç basit işlem var, soyağacı sorgulama işlemini sadece 4 adımda yapabilirsiniz. Şimdi uygulamanız gereken o adımları fotoğraflı olarak sizlere anlatacağız;

1. İlk olarak E Devlet resmi internet sitesiolan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, sisteme 11 haneden oluşan TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. E Devlet üyeliğiniz yoksa bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.





2. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama motoruna "Soyağacı" kelimesini yazarak aratın.

3. "Soyağacı" kelimesini arattıktan sonra karşınıza gelen sayfadan, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazısına tıklayarak açılan sayfaya gidin.

4. Açılan sayfada size ait olan alt-üst soy bilgisini görebilirsiniz, eğer soyağacı bilgilerinizi kaydetmek istiyorsanız açılan belgenin sağ üst köşesinden soyağacınızı "yazdır" a basarak kağıda baskı yapabilirsiniz.

E DEVLET SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SORGULAMA SIRASINDA YOĞUNLUK OLABİLİR

E Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk sebebiyle küçük aksaklıklar yaşanabilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu hizmetine halen daha çok yoğun bir talep olduğu için sistemde yavaşlık yaşanmaya devam edebiliyor. Bu durumda E Devlet sistemi siz bu uyarıyı verebilir;

"Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir… Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz."