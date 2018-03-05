Adım adım Cinderes

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Afrin’de Zeytin Dalı harekâtını hız kesmeden sürdürüyor. Afrin’e batıdan girişte kritik öneme sahip Raco’nun önceki gün alınmasından sonra dün de Raco ile güneydeki Cinderes arasında bulunan Şeyh Hadid Beldesi terör örgütü PYD/PKK’dan temizlendi. Kuzeyde Bülbül ve batıda Raco’nun ardından Şeyh Hadid kurtarılan üçüncü belde oldu.

komando etkisi

Şeyh Hadid’in dün öğle saatlerinde alınmasıyla Raco ile Cinderes arasındaki bölge genişleyerek daha güvenli hale geldi. Raco ve Şeyh Hadid’in alınmasında Güneydoğu’daki komandoların önemli rol oynadığı öğrenildi. Bu iki beldeden sonra sıranın Afrin’e güneyden giriş için çok daha stratejik öneme sahip Cinderes’e geldiği bildirildi.

Sınırda konuşlu birlikler, insansız hava araçları ve istihbarat birimleri tarafından belirlenen Cinderes bölgesindeki teröristlere ait barınak, mevzi ve toplanma alanlarını dün öğleden sonra Fırtına obüsleri ile vurmaya başladı. Aynı bölgelere savaş uçakları tarafından da hava bombardımanı düzenlendi.

Önceki gün doğusundaki Hamilek ve Ramadiye köylerinin alınmasıyla etrafındaki çembere yeni halkalar eklenen Cinderes’e taarruzlarda Orta Anadolu’dan bölgeye sevk edilmiş komando taburlarının devrede olması bekleniyor.

130’DAN FAZLA YER ALINDI

Şeyh Hadid’in bazı dış mahallelerinde direnmeye çalışan teröristlerle yer yer sıcak çatışma yaşanırken, yakınlardaki Mustakan ve Hacı Halil köyleri de terör örgütünün elinden alındı. Şeran beldesine bağlı Ali Bedirli ve Kırıklı köyleri ile Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köyleri de teröristlerden temizledi. Afrin bölgesinde harekâtın başından bu yana ele geçirilen yer sayısı 130’u aştı.

Bölgeye Türkiye’nin değişik yerlerinden sevkıyat da sürdü. Yaklaşık 100 araçlık konvoyla Kilis sınır hattına komando, tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araçlar sevk edildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Gaziantep-İslahiye’deki Müşterek Görev Merkezi’nde JÖH ve PÖH’ler ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

2 BİN 668 TERÖRİST ETKİSİZ

TSK’dan dün akşam yapılan açıklamada son iki günde operasyonlar sonucunda Raco ve Cinderes’in Afrin’e ulaşan karayollarının kontrol altına alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Hava kuvvetleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır” denildi. TSK, 234 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 668’e ulaştığını duyurdu.

TUZAKLAR TEMİZLENİYOR

PYD/PKK’dan alınan Raco beldesi ile Şeyh Hadid’de Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timleri ile ÖSO güçleri bir yandan meskûn mahal operasyonları yaparken, diğer yandan da teröristlerin kritik noktalara koydukları bariyerleri kaldırıp, el yapımı patlayıcı ve mayınlarla kurdukları tuzakları temizledi.