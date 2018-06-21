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    Adil Seçim Platformu: Oyların yüzde 99.9’u güvende, sandığa gidin

    ANKARA
    21.06.2018 - 22:29 | Son Güncelleme:

    ‘MİLLET ittifakı’ndaki CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin yanı sıra HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği ‘Adil Seçim Platformu’, pazar günkü çifte seçime yönelik sandık güvenliği çalışmasını açıkladı.

    Platform üyeleri, 181 bin 869 sandıkta 415 bin sandık kurulu üyesi, 195 bin müşahit ve gönüllü ‘müşabirler’ ile oyların yüzde 99.9’unun güvende olduğu konusunda seçmenlerin huzur içinde sandığa gidebilecekleri mesajı verdi. Partilerin yöneticileriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri dün basın toplantısı düzenledi. Platform adına açıklama yapan Nesteren Davutoğlu, şunları söyledi:

    ‘ADİL SEÇİM UYGULAMASI’

    “24 Haziran’da seçim güvenliği sorununu gerekçe göstererek sandık başına gitmemek için haklı tek bir gerekçe kalmadığını söyleyebiliriz. Tüm gün sandık başına, akşam sandık peşine diyoruz. Seçmenlerin tümünün sandık başından bize görsel bilgi geçebileceği ve tüm gün canlı bilgi alabileceği ‘Adil Seçim Uygulaması’nı gerçekleştirdik ve online platformlardan tüm seçmenlerin kullanımına sunduk. Oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık peşindeyiz.

    TAZE, HIZLI BİLGİ KAYNAĞI

    Oy verme işlemi bittiği andan itibaren tüm sandıkların ıslak imzalı birleştirme tutanakları örneğini siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştıracağız. Adil seçim uygulaması ve tutanak karşılaştırma sistemiyle seçim sonuçlarını hızla, hiçbir şaibeye mahal vermeyecek şekilde gerçek zamanlı olarak görecek ve kamuoyu ile de bu bilgiyi paylaşacağız.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Adil seçim platformu , son dakika , haberler
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