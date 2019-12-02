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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Adil Öksüz’ün yerini biliyoruz’

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Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimini planlayıcılarından FETÖ’nün ‘TSK imamı’ Adil Öksüz’ün yerini bildiklerini söyledi. Soylu, “Almanya’da mı?” sorusuna “Bize kalsın” karşılığını verdi.

KANAL 7’de gündemi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:
“Bir kriminal terör örgütüne nasıl bir izleme yapıyorsak FETÖ’ye de böyle bir izleme yapıyoruz. Hareket kabiliyetlerini takip edebilme fırsatına sahibiz. Muhakkak onlar birtakım ataklar yapacaklar, yapmak isteyecekler biz de peşlerindeyiz. Onun için sonuç alıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında 15-16 binin üzerine kadar ulaştık şu anda ama yüzde 42’si etkin pişmanlıktan istifade etti ve itiraf etti. Yakaladığımız ve adaletin önüne çıkardığımız 10 kişiden 4’ü ‘Evet haklısınız, biz bu işi yaptık’ dedi.”

FETÖ MATRUŞKA GİBİ

“(Yeni tespit edilen 5 bin 149 ByLock kullanıcısından 1387’sinin kamu çalışanı olması) Matruşka gibi, açıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz, her birinin içerisinden birtakım sonuçlar üretiyorsunuz. Ulaştığımız alanlarda bakıyoruz ki kapağı yeni açılacak bir çember var. Yeni tespit ettiklerimizi eski soruşturmalara ilave edip devam ediyoruz.”

FETÖ’nün ‘TSK imamı’ Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini vurgulayan Soylu, “Almanya’da olduğunu teyit eder misiniz?” sorusu üzerine “Bize kalsın” diye yanıtladı.

15 TEMMUZ’U UNUTTULAR

“(Beraat kararı alanlar neden görevlerine iade edilmiyor?) Biz bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Bir devleti teslim almaya çalışan bir örgütten bahsediyoruz. Bu yapının kendine ait bir aklı da var. Elbette ki güvenmeyeceğim. Herkes devletin içine girmek zorunda mı? Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbeyle, bir terör eylemiyle karşı karşıya kalmış, devlet temkinli olmayacak mı? Her şeye Anayasa Mahkemesi’nin gözüyle bakıyor değilim, kimse kusura bakmasın. Belki onlar 15 Temmuz’u unutmuş, Türkiye’yi başka bir noktaya götürmek istiyor olabilirler. Ama biz 15 Temmuz’u unutmadık.”

 

‘DEVLET SENİ İZLEDİ DE NEYİNE ENGEL OLDU’

“(Kılıçdaroğlu’nun ‘Devlet beni izliyor’ iddiası) Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir deli saçması bir şey. İmkan olsa bunu yapmak ayrı bir hastalıktır zaten. ‘Devlet beni izliyor, takip ediyor’ diyor. Peki izledi de ne oldu? Hangi hamleyi yapacaktınız da devlet bunu izleyerek ön aldı? Siz hangi adımı atacaktınız da bunu bildiği zaman devlet bu adımınızı bozdu? Bunları konuşmaktan da edep ediyorum, utanıyorum da.”

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