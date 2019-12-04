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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.12.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisi ve eşine hapis

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Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisi ve eşine hapis

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz sanıklar otel işletmecisi Kemal Erşahbaz ve otel çalışanı eşi Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Kemal Erşahbaz savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, oteldeki kameraların Adil Öksüz tarafından yönünün değiştirildiği iddiasının gerçek olmadığını ileri sürdü.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyleyen Erşahbaz, "Ben Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan Kemal Erşahbaz'ı 7 yıl 6 ay, eşi Zeynep Erşahbaz'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verdi.

 

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