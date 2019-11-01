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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.11.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Adil Öksüz’ün serbest bırakılması davasında karar

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Adil Öksüz’ün serbest bırakılması davasında karar

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüzün, yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 24 sanık için beraat kararı verilirken, 2 sanığa ’görevi kötüye kullanma’dan 5 ay hapis cezası verildi, 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Ankara 23üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, bu dosyada tamamı tutuksuz 13’ü asker, 14’ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1’i eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanık katıldı. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ardından son sözleri alındı. Sanıkların tamamı, Adil Öksüzün serbest kalması ile ilgili sorumlulukları olmadığını ileri sürerek, ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’, ’suçluları kayırma’, ’görevi kötüye kullanma’ suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca ile Yusuf Gül, Semih Kaman, İsmail Uçar, Bilge Kağan Aksoy, Erkan Külah, Abdulsamet Güller, Serkan Çoraplı, Ahmet Camgöz, Mehmet Gökçehan Temel, Mustafa Kalkan, Kadir Yılmaz, Yakup Altındağ, Murat Bozdağ, Kenan Gülbay, Alp Aslan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Hüsrev Arslan, Erol Özdemir, Serter Koçak, Hakan Kutlu, Erhan Cihangir ve Ömer Doğan’ın beraatine hükmetti. Osman Gök ve Zeki Çınkır’a ’görevi kötüye kullanma’ suçundan 5’er ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Murat Bayrak ve İlyas Kaytancının ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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