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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.12.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Adil Öksüz’ün otobanda izini nasıl kaybettirdiği ortaya çıktı

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Adil Öksüz’ün otobanda izini nasıl kaybettirdiği ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde aktif rol alan ve örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu üst düzey imamı olduğu ortaya çıkan Adil Öksüz'ün darbe girişiminden hemen sonra aracıyla İstanbul'a doğru gittiği sırada ortadan kaybolduğu belirlendi.

Adil Öksüz, gözaltına alınması ardından serbest bırakılmış, Ankara'dan İstanbul'a gelerek bir gece sonra Sakarya Akyazı'da bulunan kayınpederinin evine gitmişti. Öksüz'ün 19 Temmuz 2016 günü Akyazı'dan İstanbul istikametine gittiği sırada Gebze Şekerpınar Otoyolu üzerinde 'buhar' olduğu belirlendi. Yaklaşık 40 bin fotoğraf karesinin incelendiği, ancak Adil Öksüz'ün Şekerpınar'dan sonra nereye gittiğinin hiçbir şekilde bulunamadığı belirlendi.

HAVA KUVVETLERİNDEN SORUMLU FETÖ İMAMI ADİL ÖKSÜZ...

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; 15 Temmuz 2016 günü Fetullahçı Terör Örgütü'nce kanlı bir darbe girişimi gerçekleştirilmiş, bu darbe girişimi esnasında darbeci askerlere direnen halk kalleşçe şehit edilmişti. Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin en önemli aktörlerinden biri de Adil Öksüz idi… Örgütün iki numarası Öksüz, Fetullahçı örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sorumlu mahrem imamıydı.

Ankara'da darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ne yakın bir yerde 16 Temmuz 2016 günü gözaltına alınan Öksüz, kısa sürede ifadesi ardından serbest bırakılmıştı. Öksüz serbest bırakılması ardından Ankara'dan İstanbul'a dönmüş, havalimanında kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım tarafından karşılanmıştı. Öksüz ardından SIR plakalı aracı ile kayınbiraderi ve eşi ile birlikte kayınpederinin Sakarya Akyazı'da bulunan evine gitmişti. Ardından Adil Öksüz'ün 19 Temmuz günü evden çıktığı ve Ali Sami Yıldırım ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenilmişti.

PTS'LERCE GÖRÜLDÜ

Adil Öksüz'ün o gün nerelere gittiğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Adil Öksüz'ün firar ettiği esnada kullandığı değerlendirilen araç ile ilgili kayıtlar tetkik edildi. Aracın firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım tarafından kullanıldığı, aracın Sakarya'da Anadolu Otoyolu'na giriş yaptığı, otoyol üzerinde Ankara-İstanbul istikameti Kocaeli PTS'lerce görüldüğü öğrenildi. Fakat otoyol çıkışının görülmediği tespit edilmesi üzerine Kocaeli Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) aracın tespitine yönelik çalışmalara başlandığı öğrenildi.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER...

Aracın en son Şekerpınar Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) otoyol üzerinde İstanbul istikametine devam ettiği anlaşılması üzerine İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü görevlileri ile çalışma yapıldığı belirlendi. Aracın Çamlıca gişeler, Pendik, Kurtköy gişeler çıkışlarında birebir gözle kontrolünde herhangi bir tespit yapılamadığı, sistem üzerinde plaka versiyonlu sorgulanmasına rağmen tespit edilemediği, aracın çıkışının tespiti amacıyla karayolları Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak OGS-HGS kayıtlarının kontrolünün sağlandığı öğrenildi.

KAYITLARA BAKILDI

Sistem üzerinden kaydının olmadığı görülmesi üzerine İstanbul Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü OGS Kaçak Geçiş görüntüleri ile Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü'nden HGS Kaçak Geçiş kayıtlarının alındığı, alınan kayıtların yapılan tetkikinde Çamlıca, Samandıra, Sultanbeyli, Kurtköy ve Orhanlı Gişeleri'nden geçişe ilişkin yaklaşık 40 bin adet fotoğraf karesinin kontrol edildiği belirlendi.

Adil Öksüz'ün içerisinde bulunduğu aracın İstanbul istikametindeki çıkışının tespit edilemediği, aracın otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesislerinin arka kısımlarında bulunan geçiş yerlerini kullanarak çıkabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

OTOYOL ÜZERİNDEKİ 2 TESİS...

Otoyol üzerinde bulunan Mehmetçik Vakfı Tesisleri ile Mirkelam tesislerinde çıkış kayıtlarının tutulup tutulmadığına ilişkin tesis yetkilileri ile yapılan görüşmelerde tesislerde bulunan kamera kayıtlarının 15-20 gün süre ile kayıt yaptığı, geçmiş kayıtların bulunmadığı, firar olayında kullanıldığı değerlendirilen aracın 19 Temmuz 2016 günü İstanbul iline girişine ait tespit yapılamadığı belirlendi.

Adil Öksüz’ün otobanda izini nasıl kaybettirdiği ortaya çıktı

KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

Aracın 20 Temmuz 2016 günü saat 00.58'de İstanbul Çamlıca gişelerden Anadolu Otobanı'na giriş, saat 02:22'de ise Akyazı'dan çıkış yaparak Adil Öksüz'ün kayınpederi olan Cevat Yıldırım'ın evine geldiğinin tespit edildiği belirlendi.

Aracı 19 Temmuz 2016 günü kullandığı değerlendirilen tutuklu Ali Sami Yıldırım ile halen tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Cezaevi'nde savcılık izni alınarak yapılan görüşmede bu husus sorulduğunda, aracı gündüz kendisinin kullandığını ifade ettiği, ancak kendisinin bahse konu araçla İstanbul'a gittiğini kabul etmediği öğrenildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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