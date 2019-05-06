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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Adil Öksüz’ün büfesi’nde 74 darbeci

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
‘Adil Öksüz’ün büfesi’nde 74 darbeci

FETÖ mensuplarının kullandığı ankesörlü hat görüşmelerine ilişkin Emniyet raporunda, örgütün firari ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı’ Adil Öksüz’ün arandığı büfeden 415 askere daha telefon açıldığı, bu askerlerden 74’ünün 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı belirtildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM), FETÖ mensuplarının örgütsel haberleşme amacıyla kullandıkları ankesörlü telefon hatlarla ilgili olarak “Kontörlü (Büfe) Sabit/Ankesörlü Telefon Hattı ile İletişim Modeli Değerlendirmesi” başlıklı, “Gizli” ibareli 84 sayfalık bir rapor hazırladı. FETÖ soruşturma dosyalarına gönderilen 11 Aralık 2018 tarihli raporda özetle şu tespitlere yer verildi:

TOPLAM 3 BİN 817 HAT

“FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde askeri personelden sorumlu şahısların, 2012-2016 yılları arasında (15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra dahi) kamuya açık ve birbirinden bağımsız market/büfe/kırtasiye/lokanta gibi işletmelerde kurulu bulunan ücret karşılığı kullanılan sabit hatları kullanmak suretiyle, sorumlu oldukları askeri personel ile iletişime geçtikleri anlaşılmıştır. Bu kapsamda günümüze kadar, gerek askerlerden sorumlu sivil itirafçı şahısların gösterdiği gerekse kollukça saha çalışması sonucu tespit edilen benzeri, aynı usul ve yöntemle asker şahısların arandığı 3 bin 817 sabit hat tespit edilmiştir.

50’YE YAKIN İMAM ARANDI

İstanbul ilinde bu amaçla kullanılan sabit hatlardan birinin ‘... Gıda’ isimli işyerinde kurulu, kamunun kullanımına ücret karşılığında açık olan sabit (kontörlü) hat olduğu, hattın HTS raporu celp edilerek incelenmesi sonucunda hattan ‘öğrenci’ tabir edilen örgüt mensubu askeri şahısların yanı sıra örgütün sözde TSK imamı Namık (K) Adil ÖKSÜZ dâhil 50’ye yakın mahrem sözde imamın arandığı belirlenmiştir.
Soruşturma konusu işyerinde kurulu (0 216 … .. ..) numaralı hat gibi hatlar üzerinden asker şahısları/diğer mahrem imamları arayan mahrem imam şahsın tek yönlü ve genellikle ardışık aradığı, söz konusu hatla aranan ve hakkında işlem başlatılan 415 askerden 74’ünün darbe girişimine iştirak ettiği/terör örgütü üyeliği nedeniyle tutuklu oldukları, aynı nedenlerle 119’unun soruşturma tarihinden önce ihraç edildiği, 24’ünün görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı, söz konusu hatla terör örgütünün sözde TSK imamı Adil Öksüz’le irtibat kurulduğu anlaşılmıştır.

MAHREM YAPIYLA İLETİŞİM

FETÖ askeri yapılanmasının üst düzey itirafçılarından biri söz konusu hatla ilgili olarak ‘bu hattın mahrem askeri yapılanmaya özgülendiğini’ beyan etmiştir. Ankesörlü hattın kullanıldığı işyeri sahibi 12 Aralık 2017 tarihinde alınan ifadesine de telefonun işyerinin dışında kurulu olduğunu, kendisinin sürekli içeride bulunması nedeniyle şahısların ne konuştuğunu ve kimle konuştuğunu bilmesinin mümkün olmadığını, işyerinin konumunun askeri tesislere yakın olmadığı için çarşı izni vs gibi durumlarda askerlerin gelmediğini beyan etmiştir. Bu ifadelerden hakkında işlem yapılan şüphelilerin askerlik görevini ifa eden er veya erbaşlarca da aranma gibi bir durumun bulunmadığının anlaşıldığı, mezkur beyanın hattın anlatılan özgülenme amacı tezini kuvvetlendirdiği anlaşılmıştır.

İSTANBUL’DA TUĞGENERAL

Bu sabit hattın bir benzerinin de İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ... Gıda isimli işyerinde kurulu bulunduğu tespit edilmiştir. Bu işyerine ait hattın 2012 ila 2017 yılları arasındaki ayrıntılı telefon görüşme kayıtları (HTS) incelendi. 15 Temmuz 2016 günü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişimi ile alakalı girişimin önemli isimleri arasında yer alan şahısların da soruşturmaya konu sabit ankesörlü hattan arandığı belirlenmiştir. Hali hazırda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan bir tuğgeneralin de soruşturmaya konu sabit hattan aranan şahıslar arasında yer aldığı belirlenmiştir. Hatla iletişim kurulduğu tespit edilen 264 asker şahıstan 83’ünün darbe girişimi ve terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında yapılan adli işlem kapsamında tutuklu bulunduğu belirlenmiştir.”

DEŞİFRE EDİLECEKLER

Raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:

- “Örgütün TSK içerisinde yapılanmış kadroların tespit edilmesi suretiyle örgütün silahlı kanadının önemli bir kısmı deşifre edilerek yakalanacaktır.

- Örgüt tarafından düzenlenecek yeni bir darbe eylemi ihtimali ortadan kaldırılacaktır.

- Örgütün en kritik ve yetişmiş kadroları olan ve gelecekte örgütsel yapıyı tekrar inşa edebileceği değerlendirilen mahrem yapı deşifre edilecektir.

- Örgütün yönetim kademeleri ile alt kademeleri arasında irtibatı sağlayan ve çok kritik kararların uygulanmasında kilit rol oynayan mahrem yapının çökertilmesi ile askerler arasındaki dikey ve yatay bağları kopartılacaktır.

- Örgüt mensubu asker şahısların, elde edilen/edilecek deliller neticesinde etkin pişmanlık göstererek örgüt faaliyetlerinin deşifresine ve soruşturmalara katkı sağlanacaktır.

- Örgütün en çok önem verdiği ve gizliliği en üst seviyede sağlamaya çalıştığı mahrem yapılanmasının deşifresi ile örgütün moral/motivasyonunun düşeceği, örgütten kopmaların hızlanacağı ve etkin pişmanlık/itiraf oranının artacağı değerlendirilmektedir.”

 

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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