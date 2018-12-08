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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz GÜVENER/DHA
08.12.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Adil Öksüz'ü ararken 320 boş operasyon düzenlemişti! Flaş gelişme…

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Adil Öksüz'ü ararken 320 boş operasyon düzenlemişti! Flaş gelişme…

SAKARYA'da, FETÖ'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındayken 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz tahliye edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel timin başında olan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla geçtiğimiz Haziran ayında tutuklanmıştı. Müdür Özoğlu, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Bir üyenin şerh koyduğu kararda mahkeme 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesiyle tahliye kararı verildiğini belireterek,  "Mevcut delil durumu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığın tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir" dedi. Mahkeme ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'na yazı yazılmasına, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden gizli tanık 'Üsküdar' ın ifade tutanağının bir örneğinin istenmesine karar verdi.

320 BOŞ OPERASYON

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Ercan Özoğluöz'un başında olduğu özel tim, FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 320 boş adrese operasyon yapmıştı. Özoğluöz'ün, Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından İstanbul'da bir plazada olduğunu gösteren bilgiyi yetkililer ile paylaşmadığı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle 22 ayrı WhatsApp görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

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