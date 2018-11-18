Adil Kullanım Noktası (AKN) nedir?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası‘nın (AKN) tamamen kaldırılacağını açıkladı. Bu açıklama ardından Adil Kullanım Noktası en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Adil Kullanım Noktası nedir?
Adil Kullanım Noktası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.
Adil Kullanım Noktası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir. İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Türkiye'de internet sağlayıcı şirketlerin uyguladığı Adil Kullanım Noktası'nın denetimi, onayı ve kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu inisiyatifindedir.
ADİL KULLANIM NOKTASI'NIN KALKMASIYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığını vurguladı, şöyle devam etti:
“Kapasitenin üzerinde kullanımda yavaşlama oluyordu. Herkesin interneti eşit kullanması amacıyla getirilen AKK, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. Vatandaşın gereksiz yere ücret ödememesi ve sürpriz faturalarla karşı karşıya kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Amacımız haberleşme, iletişim ve ulaşım alanlarında vatandaşımıza daha ekonomik ve kaliteli hizmet vermek.”
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