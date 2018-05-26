'Adil bölüşeceğiz'

SAMİMİYSEN KHK ÇIKAR

“Muharrem İnce, 4 Mayıs’ta cumhurbaşkanı aday olunca dedi ki; öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceğim. Baktım benim hemşerim 3 bin 600 ek göstergeyi verecekmiş. Şimdi soru bir; 16 yıldır aklın neredeydi? Soru iki; CHP milletvekilleri Plan Bütçe Komisyonu’nda önerge vermişler, ‘polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3 bin 600 ek gösterge verilsin’ diye, Kasım 2017’de. Bunu AK Parti milletvekilleri reddetmiş. Şimdi çıkmışsın ‘vereceğim’ diyorsun. Sana kim inanır? Sayın Erdoğan, değerli hemşerim madem samimisin, dürüstsün, madem bunlara ek gösterge vereceksin. Çıkar bir KHK seçimden önce ver.



Cemevlerinin hukuki statüsü için defalarca kanun teklifi verdik. Hepsini reddettin, reddettirdin. 16 yıl sonra aklı başına gelmiş. İnce korku öyle bir korkudur işte. Bugün bunlar ince hastalığa tutulacaklar.



ÇOCUK BEZİNE KARŞIRIM

Fizik öğretmeniyim. Yüksek matematik okumuş biriyim ama çobanlık da yapmış biriyim. Ekonomi palavra ile anlatılmaz, ekonomi böyle anlatılır. (Bir bidonu göstererek) 50 TL aldın 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde, 30 litre mazot alıyordun. 16 yılın sonunda (daha küçük bir bidon göstererek) bunu dolduruyorsun. Al sana ekonomi, al sana gelişmişlik. Meydanlara geliyor, ‘3 çocuk yapın’ diyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde çocuk sayısına karışmam ama çocuk bezine karışırım. (Çocuk bezi göstererek) Çocuk bezinin KDV’si yüzde 18. (Bebek maması göstererek) Yüzde 8 KDV var. Bazılarında yüzde 18 var. Çocuğa süt içireceğim, yüzde 8 KDV var. Çocuğa verilecek sütten yüzde 8 KDV alan devletten adam olmaz. Amacım, çocuk sayısını belirlemek değil amacım çocuk bezinden alınan yüzde 18 KDV’yi, mamadan alınan yüzde 8 KDV’yi ve sütten alınan yüzde 8 KDV’yi düşürmek. Yoksa ekmeğin rengine karış, tohumun şekline karış, kaç çocuk olacağına karış. Haddine mi düşmüş bu?



ÜRETEN BİR TÜRKİYE KURACAĞIZ

2006’da bir kanun çıkardılar, ‘tarımı destekleyeceğiz’ dediler. Milli gelirin yüzde 1’ini tarımı desteklemeye ayıracaklardı. Yarısını bile ayırmadılar. Tarımı, tarıma dayalı sanayi ile birlikte planlayacağız. Üreten bir Türkiye’yi kuracağız. Emeklilere bayramlarda biner lira verecekler. Belli bir süre sonra enflasyon o bin lirayı sıfıra düşürür. Bunun çözümü emeklilere bayramlarda asgari ücret kaç paraysa onu vermektir. Yol yapıyorlar çöküyor. Hastane yapıyorlar içinde hemşire yok. Bizim sloganımız şu olacak ‘Her aileye bir ev, her eve bir maaş.’ Türkiye hukuk devleti olacak. İlk işimiz ekonomi. Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı’nı CHP Genel Merkezi’ne çağırmam. Devlet adabını bilirim. Türkiye’de yapılmamış bir şey daha yapacağız. Her üç ayda bir Devlet İstişare Kurulunu toplayacağız. Cumhurbaşkanı, başbakanlık yapmış kişilerle devletin hafızasını tazeleyeceğiz. Projemiz 3B. Barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Bizim dönemimizde hiç kimse ayrımcılığa uğramayacak. İster başörtülü ister başörtüsüz, nerede istiyorsan, istediğin kıyafetle gez. Birisini bir yere müdür yaparken sadece ehliyete bakacağız.”



DİREKSİYONA GEÇTİ MAZOT ALDI

İnce, Kütahya Dumlupınar’da traktöre binerek akaryakıt istasyonuna gitti. Görevliye ‘Depoyu doldur görelim, çiftçinin traktörü kaç paraya doluyormuş’ diyen İnce, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın “Çiftçiye mazotu 2.5 liraya satıyoruz” açıklamasını anımsattı. İnce, “237 liraya 41.4 litre mazot aldık. Böl bakalım onu kaç para ediyor. 5.72 lira. 2.5 liraya veriyormuş çiftçiye. Demek ki Muharrem İnce yalan söylemiyor. Fakıbaba yalan söylüyor’ dedi. Bakan Fakıbaba, açıklama yaptı: “Çiftçimizin kullandığı mazot bedelinin yarısının devlet tarafından karşılandığı konusunda yaptığı açıklamalar, bırakın yetersizliği, hiçbir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Devlet olarak biz, çiftçimizin üretimde kullandığı mazotun yarısını karşılıyoruz.”