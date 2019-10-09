Adı o durağa verilecek
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Tünel tramvay durağına, 7 Eylül gecesi katledilen İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın adı verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Ayar’ın annesi Hanife, babası Mehmet, kız kardeşi Melike ve olay anında yanında olan arkadaşı Sinan Nalçacı ile cinayetin işlendiği durakta bir araya geldi. İmamoğlu, aileye bir kez daha taziyelerini iletti. Baba Ayar da kendilerinden ilgisini esirgemeyen İmamoğlu’na teşekkür ederek “Bizim yüreğimiz yandı. Başka gençler gitmesin” dedi.
İmamoğlu kendisine eşlik eden yardımcılarına, “Simgesel bir çalışmayla Halit’in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur” şeklinde talimat verdi. Yapılacak çalışma sonunda Ayar’ın adı, yaşamını kaybettiği durakta yaşayacak.
Halit Ayar ve bir arkadaşı 7 Eylül gecesi İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında otururken yanına gelen iki kişi para istedi. Parayı alamayınca, 10 yıllık hapis cezasını çektiği Kırklareli Cezaevi’nden izinli olarak çıktığı öğrenilen Emra Yaşar ve Erhan Kurdal bıçakla Ayar’a saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Ayar kurtarılamadı.
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