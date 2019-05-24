‘Adı ne Garo, haydi buyurun bakalım’
TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışmalara yol açtı.
Tutanaklara göre, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TRT yöneticilerine “II. Abdülhamid dizisini siz veriyorsunuz değil mi?” dedi ve şöyle devam etti: “II. Abdülhamid’in bürokrasisinin önemli bölümü Ermeni, Rum ve Yahudi. Sayıştay başkanı öyle, Yargıtay başkanı öyle, üyeleri öyle. Ya II. Abdülhamid dizisinde 3-4 kişi var Ermeni veya Yahudi. Hiç bürokrasisi yok. II. Abdülhamid’in annesi de Ermeni’dir. Adı da Verjin’dir. Bu da yok. Bir Ermeni var, hain. Hep böyle efendim sinsi, bilmem ne. Çok sürpriz bir şey de söyleyeceğim. Adı ne o Ermeni’nin? Garo. Haydi buyurun bakalım. Yani özel olarak seçmişler. Yani ‘Garo.’ Ne kadar manidar.”
‘BU SENARİSTİN İŞİ'
Paylan’ın bu sözleri üzerine AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Çok yakın takip ediyorsunuz, ben bu kadar takip etmiyorum” derken, Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de “Bu senaristin işi” dedi. Paylan ise “Kamu yararını güdüyorsak, bu toplumda Ermeniler de var, Museviler de var, Rumlar da var. Ermenileri, Yahudileri, Rumları hain gösteren örnekleri milli menfaatlere mi uygun görüyorsunuz da böyle yapıyorsunuz? Yapmamız gereken, toplumsal barışı içermek ve gerçek tarihi anlayışı. Orada gerçek yok” diye konuştu.
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