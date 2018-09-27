Adet söktürücü besinler ve bitkiler neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdet söktürücü besinler ve bitkiler neler?
GeriGündem Adet söktürücü besinler ve bitkiler neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.09.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Adet söktürücü besinler ve bitkiler neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adet söktürücü besinler ve bitkiler neler?

Kadınların en büyük korkularından biri önemli tarihlerin adet dönemiyle çakışmasıdır. Öte yandan aşırı stres ve kilo kaybı gibi birçok nedenle adet dönemi gecikebilir, bu durum psikolojik ve fiziksel sorunları da beraberinde getirir. Ancak bazı besinlerle adet süreci hızlandırılabilir. Peki, adet söktürücü besinler ve bitkiler neler?

Pek çok hastalıkta şifa olarak kullanılan bitkiler ve besinler, adet sürecinin daha hızlı ilerlemesine de katkı sağlayabiliyor. Peki, adet söktürücü olan bu besinler hangileri? İşte, doğal yöntemlerle adet tarihini öne çıkmanın yolları...

MAYDANOZ

Maydanoz, dereotu ve soğan adet dönemlerinde vücudunuzu rahatlatmak için tercih edeceğiniz öncelikli sebzeler olmalı. Çiğ olarak yenildikleri gibi kaynatılarak sularının içilmesi de düzenli ve sancısız bir adet dönemi geçirmenize yardımcı olur. Adet düzensizliği yaşanan dönemlerde kereviz ve havuç gibi sebzeleri tüketmek de oldukça faydalı olur.

SOĞAN

Kür olarak kullanılabilir. Soğan adet gecikmesini önleyen besinlerden biriridir. Adet sökülmesinde oldukça etkilidir. Klorsuz su ile kaynatılıp içilmesi önemlidir. Bir adet soğan dörde bölünür. Kaynayan suya atılır ve 10 dakika daha kaynatılmaya devam edilir. Ardından soğutarak ılık şekilde günde 2 defa tüketilebilir. 15 gün boyunca bu küre devam ederseniz etkili sonuç alabilirsiniz. Düzenli tüketmeniz önemlidir.

DEREOTU ÇAYI

En iyi adet söktürücülerden biri olarak bilinen dereotu, birkaç dal şeklinde dövülerek kaynar suya atılır ve 15 dakika demlenir. İstenirse bir tatlı kaşığı bal ile daha lezzetli hale getirilerek günde iki kez içilebilir.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı gerginlik ve stres önleyici etkisiyle bilinir. Bu etkisiyle adet öncesi sendromlarına da faydalıdır. Papatyaya biraz biberiye de ilave edilerek kaynar suda demlenir. 10 dakika demlenen çay günde iki kez tüketilebilir. Papatya biberiye ile birleştiğinde adet söktürücü etkisi artacaktır.

REZENE ÇAYI

Hanımlarda östrojan hormonuna yardım edicidir. Bu yüzden özellikle regl dönemlerinde ve menapoz zamanlarında içilmesi faydalı olacaktır.  Regl dönemlerinin ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir'de fırtınaya karşı kırmızı alarm

Prof. Dr. Kadıoğlu anlattı: O sırada dışarı çıkmayın...

Acılı baba: Yakında açıklanacak

İlk yolcu testi yapıldı... Yüzler gülüyor