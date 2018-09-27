Adet söktürücü besinler ve bitkiler neler?
Kadınların en büyük korkularından biri önemli tarihlerin adet dönemiyle çakışmasıdır. Öte yandan aşırı stres ve kilo kaybı gibi birçok nedenle adet dönemi gecikebilir, bu durum psikolojik ve fiziksel sorunları da beraberinde getirir. Ancak bazı besinlerle adet süreci hızlandırılabilir. Peki, adet söktürücü besinler ve bitkiler neler?
Pek çok hastalıkta şifa olarak kullanılan bitkiler ve besinler, adet sürecinin daha hızlı ilerlemesine de katkı sağlayabiliyor. Peki, adet söktürücü olan bu besinler hangileri? İşte, doğal yöntemlerle adet tarihini öne çıkmanın yolları...
MAYDANOZ
Maydanoz, dereotu ve soğan adet dönemlerinde vücudunuzu rahatlatmak için tercih edeceğiniz öncelikli sebzeler olmalı. Çiğ olarak yenildikleri gibi kaynatılarak sularının içilmesi de düzenli ve sancısız bir adet dönemi geçirmenize yardımcı olur. Adet düzensizliği yaşanan dönemlerde kereviz ve havuç gibi sebzeleri tüketmek de oldukça faydalı olur.
SOĞAN
Kür olarak kullanılabilir. Soğan adet gecikmesini önleyen besinlerden biriridir. Adet sökülmesinde oldukça etkilidir. Klorsuz su ile kaynatılıp içilmesi önemlidir. Bir adet soğan dörde bölünür. Kaynayan suya atılır ve 10 dakika daha kaynatılmaya devam edilir. Ardından soğutarak ılık şekilde günde 2 defa tüketilebilir. 15 gün boyunca bu küre devam ederseniz etkili sonuç alabilirsiniz. Düzenli tüketmeniz önemlidir.
DEREOTU ÇAYI
En iyi adet söktürücülerden biri olarak bilinen dereotu, birkaç dal şeklinde dövülerek kaynar suya atılır ve 15 dakika demlenir. İstenirse bir tatlı kaşığı bal ile daha lezzetli hale getirilerek günde iki kez içilebilir.
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı gerginlik ve stres önleyici etkisiyle bilinir. Bu etkisiyle adet öncesi sendromlarına da faydalıdır. Papatyaya biraz biberiye de ilave edilerek kaynar suda demlenir. 10 dakika demlenen çay günde iki kez tüketilebilir. Papatya biberiye ile birleştiğinde adet söktürücü etkisi artacaktır.
REZENE ÇAYI
Hanımlarda östrojan hormonuna yardım edicidir. Bu yüzden özellikle regl dönemlerinde ve menapoz zamanlarında içilmesi faydalı olacaktır. Regl dönemlerinin ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.
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