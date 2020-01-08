Aden isminin anlamı nedir? Aden ne demek

Aden ismi, anlam olarak; "cennet bahçesi" anlamına gelir. Ayrıca, terimsel anlamına göre, biyolojik açıdan; salgı yapan organ ve bez anlamında kullanılmaktadır. Aden, bunların yanında, Yemen'deki bir liman şehrinin de adıdır.

Aden İsminin Anlamı

Aden isminin kökeni, Arapçadır. Özellikle, birinci anlamı; "cennet bahçesi" anlamında olup, bu anlamda kullanılır.

Aden İsminin Özellikleri

Aden isminin, farklı özellikleri bulunur. Liderlik vasfı vardır. Aden ismindekiler, doğal bir liderdir. Kendisine has görüş ve de düşüncelere sahiptir. Kararlarını, insanların etkisinde kalarak vermez. Sorumluluk almaktan kaçınmayan, cesur insanlardır. Fakat bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edebilmeli; hemen karar vermemeli ve esnek olabilmelidir. Diğer insanların düşüncelerini dikkate almalıdır.

Aden ismindeki kişilerin, çoğu zaman yere sağlam basan bir kişiliği vardır ve güçlü olmayı severler. Gücünü nerede veya ne zaman kimlere karşı kullanacağını da iyi bilirler. Yanlış bir şey yaptığı zaman, hatasını anlamakta geç kalmaz. Baskı altında olmayı sevmez; ama baskı altındayken bile, oldukça başarılıdırlar. Düzenli ve sistemli olmak, onlar için oldukça önemlidir. Fakat bazı durumlarda inatçı bir insan hâline gelebilirler.

Aden ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Aden ismi, Hud Suresi ve Necm Suresi'nde yer almaktadır.