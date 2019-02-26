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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.02.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Adaylıktan çekildi iddialarını yalanladı

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Adaylıktan çekildi iddialarını yalanladı

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er, adaylıktan çekildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, iddia sahiplerine siyaset ahlakının dışına çıkmayın çağrısı yaptı. 

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er, İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğü’ne nezaket ziyaretinde bulunup Bölge Müdürü Göktürk Fırat seçim ve seçim çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Er burada yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiği yönünde ki iddiaları yalanlayıp, iddia sahiplerine seslenerek siyaset ahlakının dışına çıkmamaları çağrısı yaptı.

ÇEKİLMEDİM ADAYIM

Er yaptığı açıklamada, “19 Şubat itibariyle seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na iletildi. 21 Şubat tarihiyle listeler kesinleşti itiraz süresi bitmiş oldu. Sivas’ta biz çok düzeyli bir seçim atmosferinin devam etmesinden yanayız ama maalesef çirkin yaklaşımlar oluyor. Bizim adaylıktan çekildiğimiz yönünde aslı astarı olmayan asparagas haberler üretiliyor bunu sürekli halka sosyal medya aracılığıyla dağıtıyorlar. En yakınımızdaki insanlar dahi sürekli sahada olduğumuz halde bize sürekli sordukları soru bu bizim adaylıktan çekilme gibi bir durumumuzun olması mümkün değil çünkü şuanda kamuoyu yoklamalarında birinci parti olarak biz varız. Seçime son sürat devam ediyoruz, sürekli halkın içindeyiz, sürekli sahada olan biziz.

Diğer adayları da sahada görmek istiyoruz sadece kapalı toplantılarda değil. Zihinleri bulandıran bir takım insanlar, sürekli i sosyal medyadan yalan ve gerçek dışı beyanda bulunmaları, haberler yaymaları bizi üzüyor. Bunun seçim ahlakına uymadığı kanaatindeyiz. Lütfen ahlaklı olalım seçmenimizi kandırmayalım. Nihayetinde şehr-ül emin olmak için geliyoruz.” Şeklinde konuştu. 

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