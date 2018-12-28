Adaylık Kaldırma Sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaya başlayan öğretmenlerin katılım sağladığı ve neticesini merakla beklediği Adaylık Kaldırma Sınav (AK) sonuçları açıklandı. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklanan Adaylık Kaldırma Sonuçları, MEBBİS sayfası üzerinden görüntülenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları açıklaması, kurumun resmi internet sitesinde şu açıklamayla duyuruldu;
"09/12/2018 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir."
60 ALAN BAŞARILI SAYILACAK
Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle