Adaylık için başvurdular

Akşener’in gelişinden önce kurum önünde toplanan partililer, sloganlarla Akşener’e destek verdi. Polis, YSK önünde güvenlik önlemi aldı. Akşener, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, “Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun” dedi.



Karamollaoğlu da başvurunun ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Şahıs olarak müracaat ediyoruz; çünkü bizim Meclis’te grubumuz yok. Ben Saadet Partisi’nin genel başkanıyım ve Saadet Partisi benim aday olmam için seferberlik ilan etti. ‘Bu partinin adayıdır, değildir’ söylemleri boş laflar. Böyle boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz, çekişmelerle değil; ülkenin problemleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Siyasi partiler, birbirini hırpalamak için değil, ülkenin problemlerine çözüm bulmak için varlar.”



