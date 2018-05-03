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    Adaylık için başvurdular

    Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
    03.05.2018 - 00:33 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün YSK’ya giderek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulundu.

    Akşener’in gelişinden önce kurum önünde toplanan partililer, sloganlarla Akşener’e destek verdi. Polis, YSK önünde güvenlik önlemi aldı. Akşener, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, “Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun” dedi.

    Karamollaoğlu da başvurunun ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Şahıs olarak müracaat ediyoruz; çünkü bizim Meclis’te grubumuz yok. Ben Saadet Partisi’nin genel başkanıyım ve Saadet Partisi benim aday olmam için seferberlik ilan etti. ‘Bu partinin adayıdır, değildir’ söylemleri boş laflar. Böyle boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Biz, çekişmelerle değil; ülkenin problemleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Siyasi partiler, birbirini hırpalamak için değil, ülkenin problemlerine çözüm bulmak için varlar.”

    Etiketler: Meral Akşener , Temel Karamollaoğlu , gazetehaberleri , gündem
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