Adaylığını açıkladı

MHP Lideri, 18 Mart’ta toplanacak kurultay öncesinde son MYK’yı dün Genel Merkez’de topladı. Yaklaşık 40 dakika süren toplantıda Bahçeli, ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, yaklaşan kongre takvimi ve geçmişte yaşanılan parti içi muhalif hareketlenmeye değindi. MHP Lideri, basına kapalı olarak yapılan toplantıda, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar partinin takındığı tavırla ilgili genel bir değerlendirme yaparak, “Biz 15 Temmuz’dan sonra gaflet ve hıyanet cephesinde asla yer alamazdık. Ülkemizin, milletimizin birliğini koruyan bir yaklaşım içerisinde olduk” dedi.

50. YILI DA KUTLAYACAĞIZ

18 Mart kongresinin tarihinin kendileri için önemli olduğunu da belirten Bahçeli, “Önümüzdeki dönemi kucaklayacak bir yapı oluşturacağız. Davaya sadakatla bağlı olduklarını gösteren arkadaşlarıma bu süreçte sergiledikleri dik duruştan dolayı da teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı. Bahçeli, MYK üyelerine ilk defa kendilerine açıkladığını belirterek, “18 Mart’ta düzenlenecek olan kurultayımızda Genel Başkanlığa adayım. MHP Genel Başkanı olarak partimizin 50’nci yılını da birlikte kutlayacağız inşallah” dedi.

MHP Lideri, toplantının sonunda da MYK üyelerine, “partide, yuvalarında herkesin kalmasının anlam ve önemini anlatan” genel merkez binasının bir maketini de “Televizyonlarda son zamanlarda çok popüler olan bir reklam var. ‘Konuşmaya gerek yok görüyorsunuz’ diyor. Bu binanın maketini vererek kendimizi, buradaki her şeyi siz dava arkadaşlarıma emanet ediyoruz” diyerek hediye etti.



