Adayları belirleme süreci tamamlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdayları belirleme süreci tamamlanıyor
GeriGündem Adayları belirleme süreci tamamlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN/ANKARA
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adayları belirleme süreci tamamlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adayları belirleme süreci tamamlanıyor

CHP’de 286 adayın belirleneceği Parti Meclisi toplantısı bugün yapılacak.

İstanbul’un Silivri ilçesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi, İzmir’in Bayraklı ve Buca ilçeleri adayları geçen hafta PM’de yapılan oylamalarda yeterli oyu alamamıştı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un yeniden PM gündemine getirileceği öğrenildi. Yeniden oylanan isimler arasında İzmir’in Bayraklı adayı Cevat Durak’ın da bulunabileceği belirtiliyor.

Ankara Etimesgut’ta ise Kenan Nohut’un aday gösterilebileceği belirtiliyor.

Geçen haftaki MYK’da Küçükçekmece için Kemal Çebi’nin adının PM’ye sunulacağı ancak baskılar üzerine vazgeçildiği kulislere yansımıştı. Çetin Çapan’ın Küçükçekmece adayı olarak önerilmesi bekleniyor.

Şişli’de PM’ye önerilen Fidan Aslan Eroğlu ismi geri çekilmişti. Avukat Turgut Kazan’ın kızı Aslı Kazan’ın önerileceği kulislerde konuşuluyor.

İstanbul’da merakla beklenen ilçelerden birisi de Maltepe. Kılıçdaroğlu geçen hafta Maltepe adayını PM’ye önermek için yetki almış ancak bir isim önermemişti. Kılıçdaroğlu’nun Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç’la yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Geçen haftaki PM’de Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı da 30 oy almıştı. Odabaşı’nın yeniden oylanması gündemde. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu... 5'i tutuklandı!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında karar verildi

D-100'de can pazarı!

Feci kaza genç çifti ayırdı! Arka arkaya 2 araç çarptı