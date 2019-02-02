Adayları belirleme süreci tamamlanıyor
CHP’de 286 adayın belirleneceği Parti Meclisi toplantısı bugün yapılacak.
İstanbul’un Silivri ilçesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi, İzmir’in Bayraklı ve Buca ilçeleri adayları geçen hafta PM’de yapılan oylamalarda yeterli oyu alamamıştı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un yeniden PM gündemine getirileceği öğrenildi. Yeniden oylanan isimler arasında İzmir’in Bayraklı adayı Cevat Durak’ın da bulunabileceği belirtiliyor.
Ankara Etimesgut’ta ise Kenan Nohut’un aday gösterilebileceği belirtiliyor.
Geçen haftaki MYK’da Küçükçekmece için Kemal Çebi’nin adının PM’ye sunulacağı ancak baskılar üzerine vazgeçildiği kulislere yansımıştı. Çetin Çapan’ın Küçükçekmece adayı olarak önerilmesi bekleniyor.
Şişli’de PM’ye önerilen Fidan Aslan Eroğlu ismi geri çekilmişti. Avukat Turgut Kazan’ın kızı Aslı Kazan’ın önerileceği kulislerde konuşuluyor.
İstanbul’da merakla beklenen ilçelerden birisi de Maltepe. Kılıçdaroğlu geçen hafta Maltepe adayını PM’ye önermek için yetki almış ancak bir isim önermemişti. Kılıçdaroğlu’nun Maltepe’de mevcut başkan Ali Kılıç’la yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Geçen haftaki PM’de Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı da 30 oy almıştı. Odabaşı’nın yeniden oylanması gündemde.
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