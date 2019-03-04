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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adaylara 3 kural

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Adaylara 3 kural

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başkan adaylarımıza şunu söyledim: Sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın. Yerine getirmeyecekseniz vaat etmeyin. Ayrıca vatandaşları ayırmayın. Üçüncü kural: Harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz” dedi.

SEÇİM çalışmaları kapsamında dün Ankara’nın Elmadağ ilçesinde seçim bürosu ve dernek ziyaretlerinde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Mamak’ta Hacıbektaş Veli Parkı’nda halkla buluşma toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, programlarında şunları söyledi:

“Hepimiz mübarek bayrağımızın altında aynı havayı soluyoruz. Aynı bayrağın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Siyaseti siyaset yapan budur zaten. İnsanları birbirine düşürmek değil. Memleketin sorunu fazla. İşsizlik bir taraftan, pahalılık bir taraftan, alınan maaşlar eriyor. Yaşlı bir kadın yanıma geldi. ‘Hasta yatağından kalkıp buraya geldim, çocuğum öğretmen yıllardır atanamadı. Sen bir çocuğu yetiştirmek ne kadar zor bilir misin?’ diye sordu. Ben bilirim. Yedi kardeşiz biz, üniversiteye giden sadece benim. Bir memur maaşıyla 7 çocuğu okutmak, büyütmek, hele birini üniversiteye göndermek kolay değil. Bir anne için daha zor. Yalnızca bir anne mi var, milyonlarca anne var.

ZORLUKLARI AŞMALIYIZ

Asla umutsuzluğa kapılmamalıyız. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Biz her şartta bütün zorlukları aşmalıyız. Bütün belediye başkan adaylarımıza şunu söyledim; sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın. Yerine getirmeyecekseniz vaat etmeyin. Ayrıca vatandaşları ayırmayın. Oy versin vermesin bütün beldeyi kucaklayacaksınız. Üçüncü kural; harcadığınız para kimin parası, milletin parası. O zaman harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 lira. Bir sözümüz daha var, kazandığımız belediyelerde 1 Ocak’tan nisana kadar olan farkı ayrıca ödeyecekler.

BAY KEMAL KONUŞUYOR

Bir ülke düşünün, bir iktidar olsun, 17 yıldır yönetsin. 17 yıldır istedikleri kanunu çıkarıyorlar, istedikleri valiyi atıyorlar, istedikleri yönetmeliği çıkarıyorlar, istediklerini belediye başkanı atıyorlar, istediklerini görevden alıyorlar. 17 yılın sonunda vatandaşı soğan kuyruğuna mecbur ediyorlar. Ben bunları söyleyince ‘Bay Kemal konuşuyor’ diyor. Evet Bay Kemal konuşuyor, Bay Kemal doğruları söylüyor. Peki Bay Kemal konuşmayıp da ne yapacak! Bay Kemal haram yemez, Bay Kemal kul hakkı yemez, Bay Kemal fakirin, fukarının yanındadır. Bay Kemal dürüst ve namuslu adamdır. Hırsızlık yapmaz, devleti soymaz. Bizim özelliğimiz budur. Kem söz sahibine aittir. Biz bütün hayatımızı millete adadık. Milletin arasında ayrım yapmayacağız, kavga dövüş olmayacak. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Bu millet kahraman bir millettir.

YAVAŞ, CUMHURİYET ÇOCUĞU

Mansur Yavaş kendisini Ankara’ya adayan bir Cumhuriyet çocuğu. Yavaş, Ankaralılar için çalışıyor, mücadele ediyor. Cumhuriyet’in başkenti Ankara ithal adaylarla yönetilemez, bu Ankaralılara hakarettir. 6 milyonluk Ankara’da bir belediye başkanı bulamadılar, gittiler Kayseri’den belediye başkanı getirdiler. Ankaralı yönetemiyor mu, buranın seymenleri yok mu, buranın evlatları yok mu?”

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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