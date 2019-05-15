‘Adayımızla devam edeceğiz’
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “23 Haziran seçimlerine büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız” dedi.
Karamollaoğlu, yapığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi: "İstanbul, Türkiye'nin kalbidir ve İstanbul’un yorulması Türkiye’nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar, Türkiyemizin önünü açmaya yöneliktir. İlgili kurullarımızla yaptığımız istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak, 23 Haziran 2019 seçimlerine büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız. Seçim kampanyalarında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı üslup ve davranış olarak daha fazla hassas olmaya davet ediyoruz. 23 Haziran çatışmanın değil dayanışmanın tarihi olsun.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle