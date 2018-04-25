‘Adayımız ol’ teklifi yaptı

Gül’ün bu teklife ne yanıt verdiği önümüzdeki günlerde belli olacak. Görüşme dün saat 14.00’te 11’inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin bulunduğu Ayazağa Kasrı’nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. SP Lideri Karamollaoğlu, merakla beklenen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan ofisten ayrıldı. 11’inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden de görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Abdullah Gül önceki gün Beşiktaş’ta düzenlenen Necmettin Erbakan Ödülleri törenine SP Lideri Temel Karamollaoğlu ile birlikte katılmıştı. Bu buluşmanın hemen ertesinde yeniden bir araya gelen iki ismin gündeminde Gül’ün olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı vardı.