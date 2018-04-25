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    ‘Adayımız ol’ teklifi yaptı

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    25.04.2018 - 23:16 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul’da bir araya geldi. SP Lideri Karamollaoğlu’nun, Gül’ün çatı adaylığı konusunda İYİ Parti ve CHP’den gelen olumsuz haberlerin ardından, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Saadet Partisi’nin adayı olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

    Gül’ün bu teklife ne yanıt verdiği önümüzdeki günlerde belli olacak. Görüşme dün saat 14.00’te 11’inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin bulunduğu Ayazağa Kasrı’nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü. SP Lideri Karamollaoğlu, merakla beklenen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan ofisten ayrıldı. 11’inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden de görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

    Abdullah Gül önceki gün Beşiktaş’ta düzenlenen Necmettin Erbakan Ödülleri törenine SP Lideri Temel Karamollaoğlu ile birlikte katılmıştı. Bu buluşmanın hemen ertesinde yeniden bir araya gelen iki ismin gündeminde Gül’ün olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı vardı.

    Çatı aday yokÇatı aday yok

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    Etiketler: gazetehaberleri , saadet partisi , gündem
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