Aday tanıtım günü
TARTIŞMALI sürecin ardından CHP bugün düzenleyeceği törenle adaylarını tanıtacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun dün, Mehmet Fatih Bucak’ın Siverek’ten adaylığıyla ilgili tartışmalar için, “İl başkanımızın, milletvekilimizin ve oradaki arkadaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda aday yapıldı.
Eleştiriler arkadaşlarımızın değerlendirmesidir” dedi. Erdoğan’ın pazar fiyatlarından yakınanlara sınır ötesi operasyonları işaret ederek verdiği yanıta ilişkin de, “AKP Genel Başkanı ülkeyi getirdiği nokta itibariyle vicdan azabı içindedir” diyen Torun şöyle konuştu: “Orada merminin atılmasının gerekçesi de kendisidir. Tarımda gelinen noktanın sorumlusu da politikalarıdır. Biz çözüm önerileri ortaya koyduk, dikkate almadılar.”
Torun, AK Partili bir ilçe başkanının kendi adaylarına destek isterken, “hırsızsa bizim hırsızımız” sözleri için de “Kendi hırsızlıklarını tescil ediyorlar” dedi.
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