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    Aday olursa siyasi birikimini sıfırlar

    Umut ERDEM/ ANKARA
    28.04.2018 - 01:32 | Son Güncelleme:

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığına ihtimal vermediğini belirterek “Siyasi birikimini sıfırlamış olur” dedi. Partisini izleyen muhabirlerle bir araya gelen Bahçeli, özetle şöyle konuştu:

    ÇOK YANLIŞ BİR TUTUM
    (Gül Davutoğlu görüşmesi) Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum’ demiştir. Bu ifadeyi kullandıktan sonra görüşmelerinin muhtevası ne olursa olsun, kamuoyunda yapılan yorumların hepsi geçerliliğini kaybetmiş demektir. Demek ki Ahmet Davutoğlu Bey ile sayın Abdullah Gül arasındaki görüşmelerde, ‘Cumhurbaşkanı adayı olalım mı, olmayalım mı” konusundaki tartışmaların yeterli bir seviyede olmadığı anlaşılmış, Davutoğlu sonucu bağlamıştır. Bu sonuca Abdullah Gül Bey’in bir cevap vermesi lazım. ‘Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu’nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur’ demeleri lazım.

    (Gül’ün adaylığı iddiaları) Çok yanlış bir tutum. Aday olacağına ihtimal vermiyorum, yanlış olur.

    (Başkan yardımcısı ve kabine iddiaları) Böyle bir arzumuz da, pazarlığımız da yok, niyetimiz de yok.

    Etiketler: Devlet Bahçeli , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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