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    Aday olmayan Sırrı Süreyya Önder'den ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    DHA'nın haberine göre HDP eşbaşkanlarının milletvekili adayı olacağı iller belli oldu. Pervin Buldan İstanbul’dan, Sezai Temelli Van’dan aday gösterilecek.

    Sırrı Süreyya Önder ise tekrar milletvekili adayı olmadı. 

    Cumhuriyet'in haberine göre Sırrı Süreyya Önder, partisinin iki dönem kuralı kapsamında hareket ettiğini belirtti. Önder, “İki dönem kuralına uymak için aday olmadım. Tabii bu kural eşbaşkan ve tutuklu arkadaşlarımız için geçerli değil. HDP’nin listesinde emek ve özgürlük mücadelesinin simge isimlerinin büyük bir temsiliyeti var. Ben de bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim. Bu mücadeleyi yürütmek için zaten milletvekili olmaya da gerek yok” diye konuştu. 

     

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    Etiketler: adaylık , gündem
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