‘Aday olması bile zuldür’

MHP Lideri, Atatürk Kapalı Spor Salonu’ndaki toplantıda şunları söyledi:

SAAT AYARLI ALÇAK

“Kim ki, ‘cumhur ittifakı’nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki ‘cumhur ittifakı’na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki Türkiye’nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaktır. Bir kez daha diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına, inşallah Türk milleti 24 Haziran’da kabusu yaşatacaktır. İnce’nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Önce vatan değil önce adaletmiş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür. Ama aynı gafil, terörle mücadelede adından takdirle bahsettiren şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökeceğim diyor. Nasılsa söküp takmaya alışmış. Kalbinde ve kafasında vatan mefhumu sönmüş esef ve endişe verici bu şahsın cumhurbaşkanı olacağım iddiası da tam bir deli saçması, fecaat boyutta bir akıl tutulmasıdır. İnceden inceye gerçek niyet ve fikriyatını deşifre eden CHP’linin işi bitmiş, pusulası şaşmış, dümeni kırılmıştır. PKK’ya umut veren birisinin cumhurbaşkanı olması mümkün değildir.”