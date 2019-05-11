‘Aday olmakla mağdur olmuş’
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi AK Partili Binali Yıldırım’ın “Gerçekte mağdur benim” sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, “Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir. Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyetidir” dedi.
SORUŞTURMAYI DUYAN VAR MI?
CHP’li Muharrem İnce ile birlikte cuma namazını dün Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılan İmamoğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Allah iftiradan korusun. İftiradan vazgeçsinler” diyen İmamoğlu, “Bu işlerle kamuoyunu meşgul etmesinler. 6 Mayıs’ta bir karar verdiler. Siyasi bir karardı. Kararı her ortamda kınıyorum” diye konuştu. 123 sandıkta kamu görevlisiyle ilgili soruşturma açılacağının söylenmesine rağmen 4 gündür herhangi bir işlem yapılmadığını belirten İmamoğlu, “Soruşturma var mı? Duyan var mı? İfadeye çağırılmış mı? Bu ifadelerde neler söylenmiş?” dedi.
Sultanahmet Meydanı’ndaki dini yayınlar fuarına izin vermediği iddialarına da tepki gösteren İmamoğlu, “Bu da iftira. Büyükşehir’in bürokratlarıyla toplantı yaptık. Emniyet’in verdiği bilgilere dayanarak, itfaiye açısından, o bölgedeki esnafın ve turizm yoğunluğu açısından, ‘Sultanahmet ve Ayasofya’nın arasında kalan o alanda kitap fuarının kurulmasını doğru bulmuyoruz’ dediler. ‘Bu sene kurulmamasına karar vermiştik’ dediler. ‘Öyle karar vermişseniz, öyle devam edin’ dedim. Bazı kişileri davet ettim. Pazartesi randevumuz vardı. Cumaya bırakmışlardı. O arada da malum karar alındı” dedi.
AK Parti’nin stratejisinin 31 Mart seçimlerinde 1 milyon 700 bin oy kullanmayan seçmen olduğunun hatırlatılması üzerine de İmamoğlu, “Benim kişiye göre stratejim yok. Yine Kürt vatandaşım benim kardeşim. Yine AK Parti’ye oy vermiş olan benim kardeşim. Benim stratejim 16 milyon insana göre ” dedi.
ANKARA BAROSU, YSK’NIN KARŞISINDA
ANKARA Barosu, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verilmesini dikkat çekici bir yöntemle protesto etti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) karşısında bulunan Ankara Barosu binasına, “Hukuksuzluğun tam da karşısındayız” yazılı bir afiş asıldı. Buna ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşılarak YSK kararı eleştirildi. YSK kararı sonrasında 49 baro adına yapılan açıklamada, “Seçim kurullarının oluşumunda seçime katılan siyasi partilerin hiçbir müdahalesi yoktur ” denilmişti. - Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
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