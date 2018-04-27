Aday olmak için istifa ettiler

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, milletvekili adayı olmak isteyen hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subay ve astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların görevlerinden ayrılmaları için tanınan süre dün saat 17.00'de doldu.

Çok sayıda kamu görevlisi, 24 Haziran'daki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilere aday adaylığı başvurusu yapmak üzere görevlerinden ayrıldı.



Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan AB Bakanlığı Müşaviri Yavuz Selim Kıran da milletvekili aday adaylığı için görevlerinden ayrıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, MEB Bakanlık Müşaviri Ercan Demirci, MEB İç Denetim Birimi Başkanı Özgür Kalkan, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan da görevden ayrılanlar arasında yer aldı.



Görevlerinden ayrılan kamu görevlileri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Adnan Özen de bulunuyor.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Bakanlık Müşaviri Ramazan Ersoy, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Bülent Aycan ile Bakanlık Müşaviri ve Bakan Danışmanı Yusuf Özgün görevlerinden ayrıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Emin İzol, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Vekili Mustafa Altuğ Atalay ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Vekili Habib Arslan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan aday adaylığı için görevinden ayrıldı.



Kızak Federasyonu Başkanı Serkan Yaşar da Erzurum'dan milletvekilli aday adaylığı için istifa etti.



Milletvekili aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri arasında şu isimler de yer aldı:



"Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Bilal Özkan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Batman Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, Tekirdağ Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Engin Çakmak, Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Özkan, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak, Tapu Kadastro Trabzon Bölge Müdürü Adnan Cevher, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, KOSGEB Van Bölge Müdürü Bilal Emre Yörük."