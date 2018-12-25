Aday öğretmen adaylık kaldırma sınav (AKS) sonuçları açıklandı mı?
Adaylık kaldırma sınav (AKS) sonuçları için öğretmenlerin araştırması devam ediyor. 1 yıllık görev sürelerinin ardından adaylık kaldırma sınavına giren öğretmenler, bu sınavda alacakları sonuca göre tam olarak kadroya geçmiş sayılacak. Peki, öğretmenlerin adaylık kaldırma sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bakanlıktan alınan bilgilere göre o tarih hakkında bazı detaylar
Aday öğretmen sınavı olarak da bilinen adaylık kaldırma sınavına giren öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, adaylık kaldırma sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ADAY ÖĞRETMEN ADAYLIK KALDIRMA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Aralık tarihinde tek oturum üzerinden gerçekleştirilen aday öğretmen adaylık kaldırma sınavı, sonuçları ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili duyuruyu resmi internet sitesinden yapacak.
Sonuçların bugün ya da yarın içerisinde açıklanması bekleniyor.
60 ALAN BAŞARILI SAYILACAK
Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılır.
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