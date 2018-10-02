Aday göstermeyen partinin oyu eksik çıkar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ittifak kapsamında belli yerlerde aday göstermeyen partinin Türkiye genelindeki oylarının eksik çıkacağını belirterek, “Bu büyük bir handikaptır” dedi.
AK Parti adına MHP ile ittifak görüşmelerini yürüten Özhaseki dün Meclis’te gazetecilerle sohbetinde özetle şunları söyledi:
“Cumhur İttifakı’na herkes gönül rahatlığıyla oy verdi ama nihayetinde topluca değerlendirmeye tabi oldu. Ama şimdi yerel yönetimlerde en son değerlendirme 1984 yılında çıkarılan yasaya dayanıyor. Ondan sonraki, ittifak olur mu, olmaz mı, bir arada nasıl seçimlere girilir; yasal düzenleme yok. Kimisi ‘Tabanda olacak’ diyor ama yukarıda 40 turlu görüşme yapılıyor. Belli yöne doğru kayışlar, yönelişler olacak. Bunları kimsenin kestirebilmesi mümkün değil. Yapılacak tek şey karşılıklı istişare, fikir, akıl yürütmek ve öngörülerdir. Belli yerlerde aday koy, koyma denildiği zaman partilerin oylarının bir kısmı Türkiye geneli değerlendirildiğinde çok eksik çıkacak. Bu büyük bir handikaptır. Bunlar hangi formüllerle aşılır, önümüzdeki günlerde biraz daha netleşecek.”
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