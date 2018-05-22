Aday gösterilmemişti... Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAday gösterilmemişti... Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
GeriEkonomi Aday gösterilmemişti... Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
22.05.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Aday gösterilmemişti... Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aday gösterilmemişti... Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimi için AK Parti'nin listesinde yer almayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.


TEMMUZ 2007'DE MECLİS'E GİRDİ

Mehmet Şimşek (51), 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. Şimşek, anılan seçim sonrası kurulan 60’ıncı hükümette,Aday gösterilmemişti... Mehmet Şimşekten ilk açıklama
Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

1 Mayıs 2009’a kadar bu görevi yürüten Şimşek, anılan tarihte yapılan kabine değişikliği ile Maliye Bakanı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti Batman milletvekili olarak seçilen Şimşek, seçim sonrası oluşan kabinede Maliye Bakanı görevini sürdürdü.  1 Kasım 2005 seçimlerinde Gaziantep milletvekili olarak seçilen Şimşek, 64’üncü hükümette, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Vekil listesinde Şimşek yok
Vekil listesinde Şimşek yok




 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.05.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Aday gösterilmemişti... Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Rus turistlerin gözdesi yeniden Türkiye

Türk enerji gemisi, Sudan'da elektrik üretimine başladı