‘Adana’nın 100 yılını planladık’

EN AZ YÜZDE 60 OY

‘Cumhur ittfakı’ adayı, MHP’nin adayı olarak seçimlere giriyorsunuz? Bu ittifak 24 Haziran seçimlerinde Adana’da yüzde 53.7 başarı sağladı. Sizin adaylığınızda yüzde kaç oy almayı hedefliyorsunuz?

Yüzde 60 ve artı dememiz gerektiğine inanıyorum. 5 yıl önce hemşehrilerimden aldığım güçle MHP’li bir belediye başkanı olarak göreve başlamamla birlikte bütünşehir yasası da yürürlüğe girdi. Vilayet bazında hizmet üreten bir belediyenin kurucu başkanı oldum. Borçlu bir belediye devralmış olmama rağmen Adana’nın her tarafına hizmet götürdük. Dokunmadığımız yer kalmadı. Sadece içme suyu isale hattımız 2 bin 200 kilometreyi geçti. 230 köyümüze Cumhuriyet tarihinde ilk defa içme suyu ulaştırdık. Orta büyüklükte köprüler ve menfez sayımız 3 bin 100’e ulaştı. Karayolu ağımızın 7 bin kilometre olduğu düşünülürse ne kadar büyük bir alana hizmet ettiğimiz daha iyi anlaşılır. Bunları yaparken, milliyetçi üretken belediyeciliğin bize yüklediği sorumluluklar vardı. Mazeretlerin arkasına sığınmadan, çaresizlik edebiyatı yapmadan çalıştık. 800 milyon liralık bütçeyle devraldığımız belediyemiz şimdi 8 milyar 500 milyon liralık bütçeye ulaştı. Türkiye’de böyle bir büyüme başarısı gösteren başka bir belediye yoktur.

Büyükşehir belediyesinin borçları muhalefetin eleştiri odağında. Borç batağından söz ediliyor. Siz devraldığınızda belediyenin borçları neydi, şimdi ne durumda?

Şöyle söyleyelim... İller Bankası’na olan borcumuz 140 milyon lira. Metrodan dolayı borcumuz var. Metro borcunun ana parasının faizini ödüyoruz hâlâ. Buna rağmen, büyükşehir belediyesi sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla hizmet üretiyor. Hazineye olan borçlular listesine bakıldığında Adana’nın önde görüldüğü doğrudur. Ama bu borçta benim dahlim yoktur. Geçmiş dönemde bir borç yapılmış diye de üzerine de yatmadım. Hizmetler ve yatırımlara baktığımızda ‘Borcum yok’ diyen belediyeler bizim yaptıklarımızın yüzde 20’sini yapmamışlardır. Hodri meydan! Halep oradaysa arşın burada. Tek başına Devlet Bahçeli Köprüsü ile cevap verebilirim. 4.5 yılda ürettiğimiz asfaltı bizden iki dönem önceki yönetim 10 yılda üretmiş. Adana’da neredeyse yenilemediğimiz yol kalmadı. Niçin zorlanıyoruz? Çünkü halkın taleplerini yerine getirme noktasında cimri davranmıyoruz.

KEŞKELERİMİZ VAR TABİİ Kİ

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Başbakanlık döneminde metronun bakanlığa devri konusunda bir sözü vardı. Şimdi de ‘cumhur ittifakı’ olarak seçimlere giriyorsunuz. Bu konuda bir ilerleme bekliyor musunuz?

‘Cumhur ittifakı’nın oy rekorunu Adana’da kıracağım inşallah. Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarının aday olduğu yerlerde de firesiz kazanacağız. Bizim duruşumuz net. Genel başkanımız, partimizin yetkili kurulları bir ittifak yaptı. Bu ittifakın yegane itici gücü MHP’dir. Nihayetinde liderimiz belediye başkanlıklarını sağlama almaktan ziyade Türkiye’nin beka meselesine önem vermektedir. ‘Cumhur ittifakı’ küresel güçlerin oyunları, terör ve ekonomik kıskaca karşı milli direniştir. MHP’nin desteğinin ne denli önemli olduğunu, samimiyeti bir kez daha hissettireceğiz. Metronun da bu bağlamda çözüme kavuşacağını, bakanlığa devrinin sağlanacağını ümit ediyorum.

Üç dönem Ceyhan, bir dönem de büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet verdiniz. 20 yıllık başkanlık mazinize dönüp baktığınızda, sizde en çok iz bırakan çalışmalarınız neler oldu? Keşkeleriniz var mı?

Keşkelerimiz tabii ki vardır. Belediye başkanlığı siyasi bir sorumluluk olduğuna göre toplumsal manada talepler bizi hep sıkıştırıyor. Keşke 10 yıl önce Adana’nın büyükşehir belediye başkanı olsaydım diye düşünüyorum. Bu mümkün olsaydı bugün Adana daha iyi bir yerde olurdu. Benden önceki başkanların yanlış işlerini rehabilite etmekle uğraşmazdım. Ama herkes görecek ki; Büyükşehir Belediyesi’nde 10 yılı tamamladığımızda Adana Türkiye’nin en modern şehri olacak.

ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM

Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Adana’ya damga vuran projeleriniz nelerdir?

Devlet Bahçeli Köprüsü projemiz Adana’nın itibar abidesi olarak yükseliyor. Türkiye’de anıt mimari eserlerden biri olacak. Bu projemiz Adana’nın 100 yıllık ulaşım sorununa çözüm getirecek. Çünkü yeni stadyum, şehir hastanesi, yeni adliye sarayları ve üniversitelerin kampusları gibi büyük ölçekli kamu yatırımlarına ulaşım sağlayacak. En önemli projelerimiz arasında Seyhan’ın güneyi ve Yüreğir’in tamamında gerçekleştirdiğimiz imar planlamaları bulunuyor. Şambayadı’nda (Çukurova ilçesinin kuzeyi) yaptığımız gibi yeni modern şehirciliğin kurallarına uygun planlamamızı tamamladık. Seyhan’ın güneyinde ve Yüreğir’in tamamında ulaşım ve dönüşüm ana odaklı yenilememizi yaptık. 5 yıllık hizmet dönemimizde yeni imar alanları açmamaya büyük hassasiyet gösterdim. Özellikle tarım topraklarının korunması kırmızı çizgimiz oldu.

1600 yılda 4 köprü yapılan Adana’ya 5 yılda 6 köprü projesini uygulamaya başladınız. Köprüler neden önceliğiniz oldu?

Devlet Bahçeli Köprüsü, İkizler Köprüsü, Yavuzlar Köprüsü, Koza Köprüsü ve Misis Köprüsü’nün yakınındaki köprü projelerimiz ile Girne Köprüsü’nü genişletme yatırımımız Adana’nın ulaşımda 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Seyhan Nehri üzerindeki köprülerimiz gerdanlık gibi kentimizi süsleyen yollarımız olacak.

GÜLEN YÜZÜMÜZÜ DÜNYAYA YANSITIYORUZ

Son yıllarda Adana kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle Türkiye genelinde büyük sempati topluyor. Portakal Çiçeği Karnavalı’nda bir milyonu aşkın insan Adana’ya geldi. Bu işin sırrı nedir?

Sizin de söylediğiniz gibi Portakal Çiçeği Karnavalı, Lezzet Festivali, Ulusulararası Sinema Festivali ve fuarlarımızla Adanamızın gülen yüzünü dünyaya yansıtıyoruz. Bütün bunlar sosyal kaynaşmayı sağlarken, kentimize büyük ekonomik hareketlilik getiriyor. Göreve başladığımızda otellerin doluluk seviyesi yüzde 30’larda gezinirken, şimdilerde yüzde 75’in altına inmiyor. Lokantalar, restoranlarda boş masa bulmak zor. Nisanda kutladığımız karnavalımızda 1 milyonu aşkın insan sokaklarda eğlenirken, bir tek asayiş olayının yaşanmaması Adana’nın huzur ve güven dolu bir kent olduğunu ispatlıyor.

YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Bölgesel kalkınmayı arttıracak, ekonomiye güç katacak, yeni istihdam alanları sağlayacak hizmetleriniz hakkında neler söylersiniz?

Hep söylüyorum, Adana’nın 100 yıllık geleceğini planlarken üretim merkezlerini de altyapısı güçlü, ulaşım imkânları eksiksiz, modern ve güvenlikli olacak şekilde hazırlıyoruz. Adana’nın uluslararası yatırımda çekim merkezi ve üretim üssü olmasını sağlayacak yeni organize sanayi bölgelerinin imar planlarını hükümetimiz, valiliğimiz ve meslek odalarımızla uyum içinde çalışarak tamamladık. Sarıçam, Ceyhan, Karataş ve Karaisalı’da toplam 54 bin dönüm arazide gıdadan mobilyaya, tekstilden ayakkabıya yeni üretim merkezlerinin oluşması için uygun zemini hazırladık.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gerçekleştirdiği projelerini ve yeni dönemdeki hedeflerini Eren Aka’ya anlattı.

Bölgeyi yakından takip eden bir gazeteci olarak soruyorum, 8-10 hanelik köylerde bile büyük yatırımlarınız oldu. Sizce bunun karşılığı seçimlere nasıl yansır?

Dediğiniz gibi, 10 haneli köylere 15 kilometreden dağları delerek içme suyu getirdik. Bu hizmetlerimiz sosyal belediyeciliğe, Cumhuriyet ideallerine inanmışlığımızın göstergesidir. Bu köylerde yaşayan vatandaşlarımızın hepsi oyunu bana verse bile okyanusta damla bile olmaz. Biz oy için değil insan için çalışıyoruz. Coğrafyamızın kıymeti de üzerindeki insanımızdır. Hiçbir zaman siyaseti öncelikle tutmadım, insan odaklı çalıştım, insanı yüceltmenin gayreti içinde oldum. Adana’yı kardeşlik ikliminde, çatışmanın değil huzurun kenti olması için çalıştım. 31 Mart’tan sonra da bu yükselişimizi sürdüreceğiz.

Bu seferde soruyu tersinden sorayım, belediye başkanı olarak halktan bir isteğiniz var mı?

Aziz milletimizin Cumhuriyet kazanımlarına bağlı, çağdaş uygarlık seviyesini hedefleyen samimi duruşumuza olan inançlarını sürdürmesini isterim. Ranta eğilmeyişimizi, bu şehrin terk edilen, düzelmez denilen bölgelerini düzeltme noktasındaki azim ve kararlılığımızı görmesini isterim. Adana halkına çok şey borçluyuz. Ceyhan’dan gelen gariban bir memleket çocuğunu büyükşehir belediye başkanı seçtiler. Partimizi şereflendirdiler. Samimi duruşumuza hemşehrilerimiz inansınlar, çünkü insan odaklı çalışıyoruz.

MAVRANIN SONU YOK

‘Millet ittifakı’ adayı CHP’li rakibiniz Zeydan Karalar, yüzde 55 oyla kazanacağını iddia ediyor. Bu iddiaya karşılık yorumunuz nedir?

İstediğini söyleyebilir, hakkı var. Onun yerinde olsaydım, yüzde 95 derdim. Yani mavranın sonu yok. Atış serbest... Zeydan Bey, tabiri caiz ise şimdi oturduğu belediye başkanlığı koltuğunu biraz da bize borçludur. Nasıl oldu bu? Seyhan’da MHP olarak AK Parti’den daha fazla oy aldığımız için sağ oylar bölündü ve Zeydan Bey seçimi kazanmış oldu. Benim adaylığımda partimizin oyu iki katına çıktı ama Zeydan Bey yüzde 10 bile artış sağlayamadı. Hizmetlerine, şahsiyetine bir şey söylemiyorum. Ama ne kadar Adana mavrası yaparsa yapsın, ona da standart tarifemizi uygulayacağız. Geçen dönem CHP’nin büyükşehir adayını kendi ilçesinde geçtim. Bu seçimde de öyle olacak. Zeydan Bey’e söyledim: Tarife standart, seni severiz ama altından kalkamayacağın yükün altına girme!...

YEŞİL ALAN ZENGİNİYİZ

Adana’daki yürüyüş alanları ve yeşil alan hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı?

Adana’nın daha yeşil bir kent olması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. 5 yılda 2 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. 14 milyon metrekarede hizmet üretiyoruz.

Oyun ve eğitimin iç içe olduğu 290 adet parkımızı çocuklarımızın kullanımına sunduk. Yeşil alan açısından Türkiye’nin en zengin şehri olduk. Önümüzdeki

dönemde tek parçada 400 dönümlük parkı Adanamıza kazandı-racağız. Seyhan Gölü Havzası Master Planı’nı tamamladığımızda barajdan Çukurova ilçesine kadar içinde millet parkı, kent park, temalı parklar bulunan çok geniş, uçsuz bucaksız bir yeşil kuşak ortaya çıkacak.