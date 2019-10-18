Adanalı Serap’a eski FBI çalışanı kocasının yaptıkları dehşete düşürdü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdanalı Serap’a eski FBI çalışanı kocasının yaptıkları dehşete düşürdü!
GeriGündem Adanalı Serap’a eski FBI çalışanı kocasının yaptıkları dehşete düşürdü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuri PİR/ADANA, (DHA)
18.10.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Adanalı Serap’a eski FBI çalışanı kocasının yaptıkları dehşete düşürdü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD'nin Florida eyaletinde şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eski FBI çalışanı eşi Micah Dwain Tharpe'nin (45), kendisine tuzak kurarak, 9 yaşındaki kızı Leila Hazan ve 8 yaşındaki oğlu Alexander Cihan Tharpe'ın velayetini aldığını öne süren Adanalı bilgisayar uzmanı Serap (Sarah) Canoğulları (44), çocuklarına kavuşmak için Türk yetkililerden yardım istedi.

Hukuk mücadelesini Amerika'da sürdüren, aynı zamanda ABD vatandaşı olan anne, "Çocukların babaları, eski FBI çalışanı olduğu için tanıdığı polis ve hakimler sayesinde, çocukları rehin almışım gibi gösterip, beni tuzağa düşürdü. Terörist olmakla bile suçlandım. Tehditler nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kaldım, lütfen yardım edin" dedi.

Adanalı Serap Canoğulları, 20’li yaşlarının başında üniversite eğitimi için ABD’ye gitti. Bilgisayar ve yazılım üzerine lisans ile yüksek lisans yapan Canoğulları, 2002 yılında yılında Florida eyaletinde yaşayan FBI çalışanı Micah Dwain Tharpe ile tanıştı. Bir süre sonra evlenen çiftin, Leila Hazan ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

İddiaya göre, bu süreçte 'uyumsuzluk ve agresifliğe bağlı problemler yaşadığı, kriminal olaylara karıştığı' gerekçesiyle Micah Dwain Tharpe’ın FBI’dan ayrılması istendi. Aksi halde kovulacağı bildirilen Tharpe, istifa etti. Ardından da Florida eyaletindeki New Port Richey kentine bağlı Pasco'daki West Pasco Government Center’da (Hükümet Merkezi) yönetici olarak çalışmaya başladı.

HAMİLEYKEN DE ŞİDDET DEVAM ETTİ

Bu süreçte ABD vatandaşılığı elde eden Serap Canoğulları, 'Sarah' ismini aldı. Ancak eşi tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Serap, ikinci çocuğuna hamileyken, eşinden ayrılıp, eve çıktı. Hamileliği döneminde de şiddete uğrayan Canoğulları, 2011 yılında Alexander Cihan adını verdiği oğlunu prematüre olarak dünyaya getirdi. Çocuklarını zaman zaman babalarıyla görüştüren Canoğulları, eşini 2014 yılında boşanmaya ikna edebildi. Boşanmayla birlikte 2 çocuğun velayeti annelerine verildi. 

MÜSLÜMANLIĞIM TERÖRİSTLİK SAYILDI

Serap Canoğulları'nın iddiasına göre, boşandıktan kısa süre sonra eski eş, genç kadını doğum günü olan 10 Nisan günü çocuklarıyla birlikte evine davet etti. Ancak 5 yıl önceki bu davet annenin 2 çocuğunun velayetini kaybetmesine neden oldu. Canoğulları, bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

"Eski eşimin daveti üzerine o gece eve gittim. Hiçbir sorun yaşamıyorken, yukarı kata çıktı ve işbirlikçisi 2 arkadaşıyla, kendisini darp ettiğim ve çocukları rehin aldığım iddiasıyla polisi aradı. Dayak yediğini iddia eden 2 metre boyundaki adamın vücudunda hiçbir iz yoktu. Gelen polisler, arkadaşıydı ve düzmece rapor hazırladılar. Gerçekten rehin almış olsam, ABD’de hızlıca SWAT ekipleri gelip müdahale ediyor. Ama bu olaydaki polisler, 2 saat sonra geldi. Bana bu tuzağı kurduktan sonra polislerin de şiddetine, tehditine uğradım. Günlerce nezarethanede kaldım. Daha sonra mahkemede de kendimi savunmama rağmen gerçekleri ispat edemedim. Çocuklarımın velayetini babalarına verdiler. Benim delillerim yalan, onların ki kanun sayıldı. Çünkü eski eşimin çalıştığı bina kompleksinde polis merkezi ve mahkeme de bulunuyor. Polis ve hakim arkadaşları, eski eşimin kanunsuzluklarını kapattı. Terörist olmakla bile suçlandım."

27 POLİS ÜST MAHKEMEDE YARGILANIYOR

Çocuklarının velayetini alabilmek için hukuki mücadelesini üst mahkemelerde sürdürdüğünü, davanın halen Federal Court’ta görüldüğünü vurgulayan Canoğulları, 27 polisin yargılandığını da dile getirdi. Hukuki mücadelesi yüzünden eski eşi tarafından tutulan adamların kendisini defalarca darbettiğini öne süren Canoğulları, 2 çocuğunun can güvenliğinin bulunmadığını iddia etti. Tehditler nedeniyle memleketi Adana’da dönen Canoğulları, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesi için Türk yetkililerden yardım istedi.

DEVLET, ARKAMDA DURSUN

Canoğulları, yardım istediği Türk yetkililere şöyle seslendi:

"Ben Türk ve ABD vatandaşıyım. Amerikalılar beni bir Türk olarak ezdiler. Müslümanım diye ezdiler. Orada hukuka aykırı davranmadım. Kurallara uyan bir vatandaş olarak kaldım. İsterim ki Türkiye Cumhuriyeti arkamda olsun. Bana ve çocuklarıma bunu yapanlara 'Sarah'ın da Türk vatandaşlığı var, biz arkasındayız' demelerini ve beni çocuklarıma kavuşturmalarını istiyorum. Çocuklarımı çok seviyorum ve çok özledim. Keşke şu an yanlarında olabilseydim. ABD'yi onlarsız terk etmeyeceğimi söylemiştim ama hayati tehlike nedeniyle çıkmak zorunda kaldım. Çocuklarım orada güvende değil. Babaları çocuklarıma da şiddet gösteriyor. Bu durumu da mahkemeye taşımıştım ama mahkeme bunu da aklayarak, 'Disiplin gereği yapılabilir' şeklinde rapor verdi."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes değil! Ara veriyoruz
Annesi konuştu: Ayda 1-2 kez damar yolu açarlardı
‘En uygun malzeme ormandan’ dendi... Gelibolu’ya taşocağı