Bir can daha aldÄ±! Adana'da ölenlerin sayÄ±sÄ± 12 olduâ€¦
Adanaâ€™da metil alkol zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastanede tedavi gÃ¶ren kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenme ÅŸÃ¼phesiyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 12'ye yÃ¼kseldiÂ Â Â Â Â
Adana'da metil alkol zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle tedavi altÄ±na alÄ±nan kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bir hafta Ã¶nce rahatsÄ±zlanan A.D. (49), Ã‡ukurova Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi BalcalÄ± Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Metil alkol zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle tedavi altÄ±na alÄ±nan A.D, yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Â Â Â Â Â
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± bÃ¶ylece 12'ye yÃ¼kseldi.
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