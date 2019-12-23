Adana’daki vahşete linç girişimi! Dilini kesip bıçakladı…

ADANA'da M.K. (38) sevgilisi Neslihan A'yı (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar saldırgana linç girişiminde bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir medikal firmasının sahibi olduğu öğrenilen Neslihan A., otomobiliyle seyir halindeyken yolu sevgilisi M.K. tarafından kesildi. Araçtan inip, direksiyon başındaki sevgilisiyle henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlayan Kaya, yanında getirdiği bıçakla A.'yı dili, boğazı ve karnından bıçakladı.

YARDIM ÇIĞLIĞI

Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışırken çevredekilerden yardım isteyen kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından yakalarak dövüldü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunulan saldırgan Kaya da ambulansla alınarak hastaneye götürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırgan M.K.'nin aracından inip, Neslihan A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Neslihan A.'nın çaresiz bir şekilde çevredekilerden yardım istediği anlar, görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan Kaya, tedavisinin ardından gözaltına alınarak işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülecek.