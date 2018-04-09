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    Rekor denemesinde '750 kişi' hüsranı

    Hürriyet Haber
    09.04.2018 - 08:13 | Son Güncelleme:

    Adana’da Nisan ayının 4’ünde başlayan ‘portakal çiçeği’ kokusunun, karnaval havasında gerçekleşmesi için başlatılan ve bu yıl 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, Adana Gitar Festivali düzenlendi.

    7 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU
    Festival kapsamında ise Adana başta olmak üzere, Mersin, Hatay ve farklı illerden katılacak 7 binden fazla kişinin “Akdeniz akşamları” şarkısını çalacağı belirtildi.
    SADECE 750 KİŞİ KATILDI
    Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde bugün Beyazevler Çamlık’ta rekor denemesi gerçekleştirildi.

    2009 yılında 6 bin 346 kişiyle Polonya’ya ait olan toplu gitar çalma rekorun Adana’da kırılması hedeflenirken rekor denemesine 750 kişi katıldı.
    Sanatçı Serhan Kelleözü’nün öncülüğünde “Akdeniz akşamları” şarkısını çalan gitaristlere Kelleözü, “Bu bir başlangıç oldu. Süpersiniz. Seneye daha iyisi olacak.” dedi.

    Rekoru kıramayan gitaristler daha sonra dağıldı.

    Rekor denemesinde 750 kişi hüsranı

     

     

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    Etiketler: son dakika , haber , haberler , guinness rekorlar , portakal çiçeği karnavalı , gündem
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