Rekor denemesinde '750 kişi' hüsranı

7 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU

Festival kapsamında ise Adana başta olmak üzere, Mersin, Hatay ve farklı illerden katılacak 7 binden fazla kişinin “Akdeniz akşamları” şarkısını çalacağı belirtildi.

SADECE 750 KİŞİ KATILDI

Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde bugün Beyazevler Çamlık’ta rekor denemesi gerçekleştirildi.

2009 yılında 6 bin 346 kişiyle Polonya’ya ait olan toplu gitar çalma rekorun Adana’da kırılması hedeflenirken rekor denemesine 750 kişi katıldı.

Sanatçı Serhan Kelleözü’nün öncülüğünde “Akdeniz akşamları” şarkısını çalan gitaristlere Kelleözü, “Bu bir başlangıç oldu. Süpersiniz. Seneye daha iyisi olacak.” dedi.

Rekoru kıramayan gitaristler daha sonra dağıldı.

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