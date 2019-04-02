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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.04.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Adana'daki PKK/KCK davasında karar verildi

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Adana'daki PKK/KCK davasında karar verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından dava açılan ikisi tutuklu 8 sanıktan 4'ü beraat etti. Diğer 4 sanığa ise 1 yıl 13 ay ile 19 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalandırı verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Aysel Türkmen, Mevlüde Çetinkaya ile S.B, E.Ç. A.T. ve F.A.T. katıldı.Tutuklu sanıklar Güler Aruk ve Ayşe Bozkurt ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı.Duruşmada savunma yapan sanık S.B, terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantısı olmadığını ve terör örgütüne yardım etmediğini savunarak, “Örgütsel bir konumum yoktur. Hiçbir silahlı eyleme katılmadım. Beraatimi talep ederim.” ifadesini kullandı.Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerine karar verilmesini istedi.Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların üzerilerine atılı suçlardan cezalandırılması ve tutuklu sanıklar Güler Aruk ve Ayşe Bozkurt'un mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.Mahkeme heyeti de sanık Güler Aruk'u “silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 19 yıl 6 ay, sanık Ayşe Bozkurt'u 12 yıl, sanıklar Mevlüde Çetinkaya ve Aysel Türkmen'i ise “örgüte yardım etmek” suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırdı.Heyet ayrıca sanıklar S.B, E.Ç. A.T. ve F.A.T'nin beraatine, Güler Aruk ve Ayşe Bozkurt'un da mevcut halinin devamına hükmetti.
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