Adana’daki milyonlarca euroluk soygundan şok detaylar

Ekinci büyük vurgundan önce bir devlet bankasının 4 ayrı ATM’sine para koyarken 395 bin lira eksik yatırdı. Şikayet üzerine olayı incelemesi için müfettişlerin görevlendirildiğini öğrenen Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anladı. Müfettişlerin gelmeden şirkette bulunan parayı alarak Gürcistan’a kaçmayı planlayan Ekinci yüklü miktarda sevkiyat olduğunu duyunca planını erkene alarak yaklaşık 5 milyon Euroluk soygunu gerçekleştirdiği belirlendi.

Vurgun 25 Haziran’da Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarında bulunan bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinde meydana geldi. Firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran’da şirketinin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM’ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K’ya 395 bin eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K’nın yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı.Yapılan şikayet üzerine şirkete denetme gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti.

Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşini akrabası olan Mehmet Emin G.’den “Açığım var. Bana acil 400 bin lira para lazım” diyerek borç istedi. Mehmet Emin G, Ekinci’ye “Borcunu nasıl geri ödeyeceksin” diye sorar. Burak Ekinci, geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G, Ekinci’nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri Ekinci, çalıştığı şirketi soymaya karar verip ve planını Mehmet Emin G. ile Mehmet G’ye anlattı.

Her Cuma gelen paranın Pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak Ekinci suç ortaklarına, “Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan’a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz” dedi. Mehmet Emin G’den ve Mehmet G’den olumlu yanıt alan Burak Ekinci, müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince soygun planını erkene çeker. Güvenlik amiri Ekici, 25 Haziran Salı günü 9 milyon Euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, “Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim” deyip içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alıp, kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B’nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 zanlının yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izledi. Yaklaşık 30 milyon lirayı çalan Burak Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci’yle birlikte toplam 8 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şuana kadar 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.

Yaklaşık 4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan B. ve Mehmet Emin G’yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Firari şüphelilerle bağlantı kuranları tek tek tespit eden polisin, şok baskınları tüm hızıyla devam ediyor.