Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar açıklandı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski savcıya 8 yıl 3 ay, doktor eşine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya doktor tutuksuz sanık Fatma Doğan ile avukatı katıldı.
Eski savcı tutuklu sanık Abdulbaki Doğan ise mahkemeye bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Abdulbaki Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Sanık Fatma Doğan da FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanıklardan Abdulbaki Doğan'ı 8 yıl 3 ay, eşi Fatma Doğan'ı ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.
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