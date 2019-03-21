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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.03.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Adana'daki FETÖ/PDY davası

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Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkam A. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Erkam A, Fen Bilgisi öğretmeni olduğunu belirterek, kimseye "sohbet imamlığı" yapmadığını iddia etti. 
Hakkındaki tanık beyanlarının asılsız olduğunu öne süren sanık Erkam A, "2010 yılında girdiğim KPSS'de kimseden soru almadım. ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 2010 yılında yapılan KPSS sorularına sınavdan önce eriştiğine ilişkin deliller, örgütün mahrem yapılanmasında yer alarak himmet topladığına dair tanık beyanları ve kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespitler dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu. 
Mahkeme heyeti sanık Erkam A'nın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

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