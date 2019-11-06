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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

FETÖ şüphelileri, örgütü ayakta tutmak için 10 bin dolar vermiş

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FETÖ şüphelileri, örgütü ayakta tutmak için 10 bin dolar vermiş

ADANA’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren FETÖ/PDY’yi ayakta tutmak için toplanan paraları, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırdığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 9’u tutuklandı, 2’si ev hapsine çarptırıldı. Şüphelilerden bazılarının örgüte 10’ar bin dolar para verdikleri ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren örgütün yurt içinde ve dışında toparlanması için paralel bir yapı kurulduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, örgütün finansal hareketlerini adım adım izledi.

Şüphelilerin, FETÖ operasyonunda yakalanıp tutuklanan sanıkların ailelerine yüklü miktarda para yardımı yaptığı saptadı. Ekipler, örgütün ABD’deki üst düzey yöneticilerinin Türkiye’de ve yurt dışında iş adamlarından yüklü miktarda para topladığını ortaya çıkarttı. Paraların, A.K. tarafından yönetildiği ve tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırıldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim’de düğmeye basan polis, A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda elde edilen bilgilerle polis, ikinci operasyonu 24 Ekim’de gerçekleştirdi. 33 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden N.G.’nin evinde yapılan aramalarda, terörist başı Fetullah Gülen’in 1965 yılında Kırıklareli’de bir camide vaiz olarak görev yaparken, Türkiye Ermenileri Patriği Şinork Kalustyan’a yazdığı, 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen mektup ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASINDA İŞE BAŞLAYACAK

Şüpheliler arasında bulunan, ABD’de eğitim gören elektrik elektronik bölümü mezunu Ö.M.A.’nın dünyaca ünlü bir bilgisayar şirketinden ödül aldığı ve Merkez Bankası’nda işe girmek üzere olduğu ortaya çıktı. Gözaltındakilerden Tekirdağ MÜSİAD üyesi F.S.K., iş insanı A.Ç, emlakçı A.Y.’nin örgüte 10’ar bin dolar yardım yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden Zaman Gazetesi’nin eski muhabirlerinden A.Ö.’ye örgüt tarafından 3 milyon lira para verildiği, A.Ö.’nün de bu paraları diğer örgüt üyelerine dağıttığı ortaya çıktı.

Şüpheliler,emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2’si ev hapsine çarptırıldı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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