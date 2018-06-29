Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Trendekiler gözlerine inanamadı! Mucize kurtuluş...

    Trendekiler gözlerine inanamadı! Mucize kurtuluş...

    ADANA (İHA)
    29.06.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Adana'da karpuz taşıyan kamyonete tren çarptı, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu. Trendeki yolcular kazayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • İnanılmaz kurtuluş...
    • İnanılmaz kurtuluş...
    • İnanılmaz kurtuluş...
    • İnanılmaz kurtuluş...

    Adana'da karpuz taşıyan kamyonete tren çarptı, sürücü hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

    Kaza, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Polat Demir (35) karpuz taşıdığı 01 B 9489 kamyonetiyle hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu arada İskenderun'dan Mersin'e yolcu taşıyan tren, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Trendekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza sonrası kamyonetteki karpuzlar yerlere savruldu. Tren hala olay yerinde beklerken makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kazaya tanık olan yolcular ise hala trende bekliyor.

    Trendekiler gözlerine inanamadı Mucize kurtuluş...

    Trendekiler gözlerine inanamadı Mucize kurtuluş...

    Etiketler: tren kazası , kamyonet , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri